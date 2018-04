Erika Mateus Gaviria

Con el objetivo de identificar las nuevas tendencias y modas en el diseño de muebles del país, nace el Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario, una iniciativa del Sena que busca enriquecer los procesos académicos de la entidad, aportar herramientas al diseño y fortalecer la industria del mobiliario colombiano.

Una de las principales herramientas para la creación de productos innovadores y que brinda solución a las necesidades de los consumidores, es el diseño; una disciplina que la industria colombiana del mueble ha logrado implementar progresivamente en sus procesos de producción, para renovar el mercado nacional y hacerle frente a la competencia internacional.

Para producir muebles competitivos que satisficieran y complementaran el mercado nacional, con materiales y diseños cien por ciento colombianos, las empresas del sector demandaban la creación de una entidad que elaborara estudios, análisis de mercadeo y estableciera tendencias para la realización de diseños con identidad propia.

Con el propósito de suplir dichas necesidades, el Sena y su Centro Tecnológico del Mobiliario – regional Antioquia, fundaron en el año 2011, el Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario, integrado por directivas, instructores y aprendices del Sena, y con el apoyo y la asesoría de especialistas en el campo del diseño, como el Observatorio de Tendencias del Hábitat AIDIMA de España.

Dicho Observatorio, ubicado en la ciudad de Medellín, tiene como objetivo acompañar al sector productivo –en especial a las pequeñas y medianas empresas colombianas del mueble– en la incursión o mejoramiento de los procesos de diseño, por medio del análisis y monitoreo de los comportamientos y prácticas de los fabricantes y consumidores frente al mobiliario, para hallar los marcos de referencia en tendencias y estilos de moda del diseño de muebles.

Ana Isabel Maya, coordinadora del Semillero de Aprendices, afirma que el Centro Tecnológico del Mobiliario, desde su creación, “ha tenido como eje central todo lo relacionado con mobiliario, su diseño y fabricación. Por lo tanto, es un espacio académico que se convierte en un excelente lugar para llevar a cabo ejercicios de relación entre la academia y la industria, allí donde se detecte la necesidad de articular la formación con la realidad del contexto, conocer lo que está sucediendo, las necesidades inmediatas y tener comunicación con la industria para formar personas útiles a los procesos reales”

En este sentido, y sobre los aportes que la iniciativa puede ofrecer a sus segmentos objetivo, el líder de Línea de Diseño de Productos del Centro Tecnológico del Mobiliario – Sena, Andrés Valencia Osorio, expone: “El diseño puede, de muchas, maneras ayudar a una pequeña empresa a crecer, no sólo desde la variedad de sus productos, sino también desde las estrategias que el diseñador puede plantear para ingresar en otros mercados, nuevos materiales y alianzas con empresas que le den al producto ese “toque extra”.

Pero vale señalar que la labor del Observatorio también se extiende a la capacitación de los diseñadores de muebles, para que aprendan a idear y construir diseños innovadores y coherentes con la realidad, que estén a la altura de las ofertas mobiliarias internacionales, y que tengan herramientas para ampliar su abanico de opciones frente al uso y aplicación de materiales, al conocer lo que ofrece el mercado.

Actualmente, el Observatorio adelanta un proceso de alistamiento para visitar y trabajar, en un principio, las empresas pertenecientes a la mesa sectorial de diseño y mobiliario, aunque espera involucrar en el futuro a cualquier tipo de industria y profesionales. Los fabricantes de mobiliario interesados pueden inscribirse en el correo electrónico: infomobiliario@.sena.edu.co.

“El informe de estilos que presenta el observatorio no tiene ningún costo comercial, pero si hacemos intercambios de información. Queremos que nos permitan observar las empresas, cómo trabajan, lo que pasa dentro de ellas y lo que necesitan; esto es lo que a partir de este año se llama observatorio – empresa”, explica Andrés Valencia.

Para este año, el Observatorio proyecta ampliar su semillero de investigación a todos los centros de formación Sena que cuenten con tecnologías afines al diseño, con el fin de ampliar el campo de acción del Observatorio, tener ‘cazadores’ de información en todo el país y ofrecer mayores alternativas de diseño a las empresas fabricantes de muebles. Así mismo, espera consolidar la relación observatorio – empresa a través de capacitaciones, visitas programadas y análisis de los procesos de producción en las empresas que constituyen este sector económico, todo, con el objetivo de participar activamente en los procesos de diseño del mueble colombiano.

El Proceso de Investigación del Observatorio

El Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario, inicia su proceso de observación con la recopilación de datos –registro fotográfico y entrevistas personalizadas–, hecha por un grupo de aprendices, los cuales emplean metodologías propias de la investigación cualitativa como análisis de publicaciones, visitas y registros a viviendas, fabricantes y comercializadores de mobiliario que respondan a la caracterización de la muestra.

Con la implementación de este tipo de investigación y el monitoreo de los comportamientos del diseño de muebles y piezas afines, el equipo de trabajo identifica los patrones y variables de moda, consumo y tendencia –asociados a los estilos de vida y situaciones socio-culturales de los consumidores–, combinándolos con la información del mercado y los referentes que marcan preferencia y estilos.

“Para entregar información verídica, realizamos una clasificación inicial del universo del mobiliario a investigar. Para ello, tenemos en cuenta el tipo de empresas que tiene el sector y las agrupamos según las características comunes y la oferta del mercado. Con esta delimitación, el Observatorio, anualmente, monitorea uno de los cuatro universos tipológicos (ver cuadro 1), con el fin de realizar un proceso de investigación y ofrecer los resultados en dos informes: uno de moda1 y otro similar de tendencias2”, afirma Diana Urdinola Serna, instructora del Centro Tecnológico del Mobiliario.

Informe de Moda del Universo Doméstico en el Valle de Aburrá

La primera investigación realizada por el Observatorio −que sirvió como modelo de prueba de la metodología general− arrojó como resultado, el informe de moda del universo doméstico; y para su desarrollo elegió 30 hogares de estratos tres a cinco y 20 almacenes de cadena e importadores de muebles del Valle de Aburrá3, en el departamento de Antioquia. Esta muestra también tuvo en cuenta los tipos de estructuras familiares que las ramas de la sicología y el trabajo social establecen, pues las características y las condiciones de cada hogar derivan en unas necesidades particulares en cuanto a mobiliario, según el caso.

Del mismo modo en la investigación, el grupo de trabajo del Observatorio, analizó las combinaciones de piezas de mobiliario, las actividades y frecuencia de uso de estos muebles en las viviendas encuestadas, las soluciones hechas en casa y las intervenciones tanto funcionales como estéticas en los objetos. También comparó las ofertas entre el mercado mobiliario mundial y el de la ciudad de Medellín, para encontrar los patrones de uso y diseño del mobiliario más utilizado en el Valle de Aburrá.

Dichos patrones fueron clasificados, por el Observatorio, en tres realidades inherentes al universo doméstico (ver cuadro 2) de acuerdo al análisis de los campos escogidos en la investigación: usos, ofertas y referentes internacionales; realidades con las que la industria del mueble podrá responder a las necesidades del consumidor nacional.

Conclusiones

Los resultados de este estudio sobre el mobiliario, en espacios domésticos, fueron divididos por el Observatorio en dos informes: moda y tendencias. El primero fue presentado oficialmente en el evento de divulgación del Centro Tecnológico del Mobiliario + Mob 2012 –y consta de tres capítulos y un video–, mientras el segundo informe será publicado, en el mes de octubre del presente año, en el marco del congreso +Mob 2013.

Por ser un estudio cualitativo, en este primer informe, el Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario no divulga los resultados a partir de cifras, cantidades o el comportamiento diferenciado por estratificación, en este caso el objetivo es sensibilizar a la industria colombiana del mueble hacia la búsqueda de diseños innovadores y creativos, de acuerdo a las necesidades de los consumidores.

Igualmente, para complementar esta labor informativa, la Revista M&M publicará en cada edición las conclusiones más importantes reveladas por el ‘Informe de Moda del Universo Doméstico en el Valle de Aburrá’, y paralelamente, en la sección de ‘Taller’, el Sena desarrollará una pieza de mobiliario correspondiente a un estilo específico de este universo.

Realidad usual

Según evidenció el primer estudio del observatorio, existen marcadas diferencias entre el mobiliario que se exhibe en los almacenes y las revistas, y el que realmente usan los antioqueños; esto debido a varios factores como los largos periodos de adquisición −cinco años aproximadamente− y a que la oferta no corresponde con las necesidades reales del usuario porque no hay una lectura detenida y detallada de sus comportamientos.

Una constante en la muestra fue observar como el comedor pierde su valor como sitio para consumir alimentos, debido a la adaptabilidad de nuevas superficies de apoyo, la creación de comedores portables y el desarrollo de actividades complementarias como ver televisión, cocinar, escuchar música, conversar o leer.

Antes, los muebles se fabricaban para el descanso y la socialización, pero con los avances tecnológicos, los centros de entretenimiento y los muebles con morfología específica para instalar artículos electrónicos −por su facilidad de armado y traslado dentro de la casa− toman más importancia dentro del mobiliario doméstico.

La investigación detectó la inclusión de mobiliario especial para mascotas en las áreas principales y sociales de la vivienda, y el aumento en el uso de muebles con recubrimientos y protecciones para evitar el daño de estas piezas como trapos, plásticos, ropa, tapetes. No habla de algún producto específico.

El estudio reafirmó que la madera, es el material del entorno doméstico local por excelencia; superficies trabajadas y robustas, acompañadas de tapizados imponentes, al mejor estilo clásico, son el común denominador de todas las viviendas analizadas.

El mobiliario plástico –sillas, escaleras, butacas, estanterías- no ha logrado consolidarse en los espacios más importantes de la vivienda y termina relegado en cocinas, garajes, zonas de ropa y patios como piezas auxiliares.

Las pesadas bibliotecas, los elegantes y costosos closets, vitrinas y gabinetes perdieron espacio como solución de almacenamiento frente a muebles livianos, económicos, versátiles y fáciles de instalar.

En la mayoría de los hogares analizados, el mueble es utilizado para cumplir funciones distintas, para las que fue diseñado inicialmente; así, una silla no sólo sirve para sentarse, sino también para sostener ropa, bolsos, zapatos y otros elementos.

Realidad actual

El informe determinó que los jóvenes con capacidad de compra, prefieren muebles en materiales no tradicionales, siluetas novedosas, con volúmenes y combinaciones de colores llamativos, los cuales reflejan el rompimiento con los paradigmas sociales.

Los muebles de estilo neutral y tradicional, en maderas macizas como el roble y cedro, son ofrecidos en el mercado como una buena opción por su precio, acompañados de textiles con estampados naturales, colores cálidos y llamativos, adquiridos, principalmente, por familias nucleares y adultos.

El mobiliario doméstico se convierte en un mercado potencial para grandes marcas como Zara, Naf Naf, Diesel y Benneton, entre otras, que incluyeron en sus líneas de productos, este tipo de artículos.

Aparece como tendencia en el mercado, el mobiliario Nuevo Decco –que retoma los elementos del Art Decco de los años 20 y los fusiona con siluetas futuristas– para clientes poco tradicionales con gustos fuertes que disfrutan de la elegancia pero no son sobrios y simples, sino que prefieren los detalles innovadores y llamativos que resalten su espacio.

El informe arrojó que todos los usuarios tienden a personalizar sus muebles con accesorios, un valor agregado del mueble que está determinado por textiles como manteles, carpetas, cojines, chalinas o cubrelechos.

Las mesas y superficies de apoyo, expone el informe, son piezas flotantes, que juegan en la pared con el color y la altura.

La cama cambió su configuración estructural, en la actualidad los colchones se ubican directamente en el piso o sobre bases sencillas; las cabeceras y mesas de noche pasaron a ser un accesorio complementario, y es la lencería y no el mobiliario, la que personaliza este espacio.

Aumentó el uso de muebles individuales que ofrecen servicios complementarios: puff, mesedoras, revisteros, repisas, espejos, baúles, cajoneros y muebles para equipos, que funcionan como asientos adicionales en las salas y habitaciones, así como para ubicar ropa y servir de soporte para elementos decorativos.

Realidad ideal o diseño soñado

Esta realidad sienta bases para el nacimiento de piezas nuevas y vanguardista a partir de las revelaciones que hacen las ferias, exhibiciones y medios de comunicación especializados en muebles; y reúne además una serie de interesantes estilos cuyas características, resultan altamente seductoras para los usuarios.

El Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario, considerando lo anterior y partiendo de que uno de los estilos que presenta un proyección interesante en la actualidad en el mercado es el ‘Shabby Chic’, ha decidido tomarlo como referente para explicar esta realidad y abrir la sección de ‘Taller’ que ejemplificará, precisamente en una pieza mobiliaria, los rasgos del estilo.

El ‘Shabby Chic’ −parte de la realidad ideal del universo doméstico− entremezcla acabados antiguos y modernos, evoca la decoración de las tradicionales casas de campo inglesas de la época victoriana, llenas de delicadeza, gusto por el detalle y el romanticismo. En la década de los 80, fue popular entre los modernos bohemios y artesanos que se rebelaron culturalmente contra la decoración cara y futurista promulgada por la clase media alta; en la actualidad, su principal seguidor es el público femenino.

Este estilo se distingue por el uso de los tonos pasteles, el predominio del color blanco, de las flores naturales o estampados florales, de objetos de cerámica y cristal, y de muebles en madera, metal o hierro forjado que, tras la restauración no pierden sus rasgos de época y no riñen con los aparatos tecnológicos en la decoración de espacios. Hoy, los amantes del ‘Shabby Chic’ adecuan sus espacios adquiriendo los accesorios y muebles en tiendas de antigüedades o recuperando elementos de sus herencias familiares; no obstante, algunas personas utilizan también técnicas artísticas como la “patina” para dar a sus muebles, aspecto envejecido

