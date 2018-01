Anualmente, miles de diseñadores, fabricantes y arquitectos de todo el mundo presentan sus propuestas a este concurso de diseño, hoy por hoy, sinónimo de innovación, estéticas vanguardistas y tendencias revolucionarias.

La industria del diseño es amplia y diversa, tanto como el número de consumidores que demandan soluciones a sus necesidades o desea satisfacer sus gustos con productos que además de funcionales, sean estéticos.

En este sentido el ‘Red Dot Design Award’, creado en 1955 por el Design Zentrum Nordrhein, en Essen (Alemania) –una de las escuelas de diseño con mayor reconocimiento internacional–se ha convertido en un efectivo termómetro que mide la capacidad que tiene la industria para responder a las expectativas de los usuarios, en la medida que son los diseñadores y fabricantes más esmerados –de productos con alto grado de calidad e innovación y en áreas como urbanismo, oficina, hogar, soluciones de comunicaciones, uso personal o arquitectura – quienes compiten, cada año, por recibirlo.

Tres categorías principales premia el Red Dot: ‘Diseño de Productos’, otorgado a piezas de diseño interior y exterior para distintos segmentos como el hogar, la oficina, e incluso automóviles; ‘Concepto de Diseño’, para las ideas de productos que aún no están en el mercado; y ‘Diseño de Comunicaciones’, que destaca el manejo de campañas publicitarias y de mercadeo de tipo corporativo. Paralelamente, destaca productos y contenidos en 19 subcategorías distintas del diseño contemporáneo –como ‘Complementos para la construcción’, ‘Productos Electrónicos’, ‘Mobiliario para Exteriores’, ‘Electrodomésticos’, ‘Vehículos’ o ‘Arquitectura’– lo que significa para los profesionales del diseño y fabricantes, una invitación de participación masiva; y para la industria, una lente a través de la cual identificar las tendencias futuras, los líderes y los nuevos talentos.

Un grupo de 37 expertos en diseño industrial y arquitectura, además de profesores universitarios y periodistas especializados evalúan, en 24 países, la totalidad de las propuestas y eligen las mejores a partir de varios criterios: interculturalidad, funcionalidad, grado de innovación, y concepto simbólico y emocional de las mismas; y les dan el derecho a formar parte de la exhibición del Museo del Design Zentrum Nordrhein, reconocimiento que puede ser una puerta de oro a la industria del diseño –en el caso de los diseñadores más jóvenes–, o la consolidación de sus nombres, para los veteranos.

En la premiación de su edición 2013, que se realizó el pasado 1 de julio participaron 1.865 diseñadores, arquitectos y empresas fabricantes de 54 países, quienes presentaron un total de 4662 diseños entre producto terminados o en etapa de conceptualización; de estos, 1.065 ganaron el ‘Red Dot Award’ y 58 el galardón ‘Red Dot: best of the best’. La revista M&M presenta algunos de los diseños más destacados y con directa relación con el mundo del mueble para interiores y exteriores, y urbanismo.

PODIUM PARA LOS MEJORES

Diseñado por la firma noruega ‘Eker Design’ para Vestre, ‘Icon’ es un banco con dos propósitos: servir en el paisaje urbano y embellecerlo al disponerse como una escultura de formas sutiles, intensa por sus variados y brillantes colores, y luminosa, al tener la posibilidad de llevar iluminación LED. Materiales: fibra de vidrio o compuesto de carbono, así como acero inoxidable en su estructura y aluminio en los acabados.

Categoría: Artes y Creatividad

Los jardines del histórico Mercado Municipal de la ciudad de Guimarães, al norte de Portugal, solían ser el lugar central de la vida pública. La propuesta de ‘Pitágoras Arquitectos’, ganadora en los ‘Red Design Awards 2013’, fue trasformar este espacio aprovechando las bondades de la madera para llevarlas a la fachada. El resultado, un espacio amable y acogedor ideal para un epicentro del arte y cultura.

Categoría: Baños, Spa y Aire Acondicionado

Del fabricante taiwanés Shengtai Latón Co., Ltd., ‘Dragón’ es una sofisticada colección de accesorios para el baño, de líneas limpias y forma determinada por la función. Elaboradas por extrusión de aluminio, material que favorece la pureza de las formas y la resistencia de las piezas.

Líneas inmaculadas, equilibradas proporciones y cantos romos distinguen este grifo. Diseñado por AWA grifo Ltd, de Taiwán, sobresale por su “diseño minimalista y elegante, elaborado con la más perfecta intervención artesanal, propia de la mano de obra taiwanesa”. El cuerpo del grifo está elaborado en latón.

Este asiento de inodoro diseñado y fabricado por la firma Toto Ltd. de Japón, cautivó al jurado por su diseño contemporáneo –por lo que puede ser instalado en diferentes tipos de baños– por ser cómodo y compacto, y por su sistema integrado de limpieza por pulverización que garantiza máxima higienización y un sistema de control de olores.

Del baño diseñado por la firma italiana ‘Matteo Thun & Partners’ y fabricado por la empresa alemana ‘Duravit AG’, impacta su simplicidad formal –que brinda una sensación de tranquilidad en el lugar–; la combinación de luz y oscuridad ligada a los materiales utilizados; y el reborde en el costado adyacente a la pared, detalle que favorece el orden.

Categoría: Cocina

Placa para lavado diseñada por la firma alemana ‘Ene Keller’, elaborada en madera reciclada, obtenida a partir del desmantelamiento de viejas casas de madera, lo que significa que cada lavabo es una pieza original de duramen, estructura y tono de color particular. Para su elaboración, cada tabla de madera es cepillada a mano y sometida a procesos artesanales de lacado y sellado. El jurado destacó el “aire de atemporalidad del diseño, logrado a través de los materiales utilizados y las técnicas de fabricación”.

Diseñado y fabricado por la firma alemana ‘Ecotura GmbH’, ‘Quasar’ es un material fabricado con minerales que garantiza alta resistencia a los ácidos y alcalinos; a los hongos que generan los ambientes húmedos; al calor y por su estructura, a los rayones. De uso en el hogar (en revestimiento de lozas de piso y encimeras de cocina), en espacios comerciales o con altos niveles de exigencia sanitaria como hospitales y centros de salud.

El mayor beneficio de este sistema giratorio para gabinetes de esquina es que permite el acceso directo a cada una de las bandejas de almacenamiento. Éstas, elaboradas en aluminio cromado, pueden ser extraídas completamente del gabinete por separado o al mismo tiempo, sin tropiezos –y sin necesidad de herramientas– pues son ajustables en altura. Posee además, mecanismo de auto-cierre amortiguado.

Alusivo a las cualidades del popular automóvil alemán ‘Volkswagen’, este carro de cocina, al igual que el auto, se adapta a las necesidades de espacio y movilidad de los usuarios. El chasis, hecho a mano, está elaborado en aluminio de alta resistencia y se complementa con una mesa de fregar fabricada en madera maciza. El mueble incluye quemadores de gas de alta calidad, conectados a un cilindro de gas habitual.

Categoría: Arquitectura Interior

La fábrica de herrajes ‘Argent Alu-nv’, de Bélgica, diseñó esta bisagra ‘invisible’ para puertas interiores, que no requiere tornillos pues su sistema de ajuste de altura integrado “Easy-Hook” –patentado por los fabricantes– permite colgar la puerta en su marco sin el uso de las cuñas que se requieren normalmente. Un producto calificado por el jurado como versátil, y del que destacó su facilidad de ajuste también en profundidad y presión.

Innovadora manilla para puertas corredizas cuyos mecanismos de cierre y apertura están integrados en la placa. A las funciones de apertura y corredera accede el usuario pulsando un disco en la sección superior de la placa; mientras que para activar el mecanismo de bloqueo –situado en la sección inferior de la misma– gira un botón. Su diseño corrió por cuenta del estudio Mazzer, y su fabricación, por Manital Srl, ambos de Italia.

Categoría: Oficina

Una de las soluciones más innovadoras en materia de mobiliario para oficina pues con pocos elementos o como único módulo, permite diversas configuraciones. Según la calificación del jurado, ‘Smallroom’ representa versatilidad en la creación de ambientes modernos en la oficina de hoy, a la hora de adelantar trabajo individual o de reunión.

Híbrido entre silla giratoria y asiento informal para la oficina moderna, adaptable a cualquier espacio y usuario. Diseño, de ‘Pearson Lloyd’, suave y acogedor que invita a la relajación aun durante la actividad laboral. El jurado destacó el toque humano que otorga a los espacios de oficina y su apariencia simple pero contundente, lo que la convierte en “una fuerte declaración visual”.

Categoría: Diseño Interior

Lo que distingue a esta mesa plegable, es un clip en forma de ‘S’ que bloquea el movimiento de la pata si se dobla hacia fuera o hacia atrás. Una parte de la pata se fija, mientras que la otra parte, manualmente, puede moverse a lo largo del clip. Este sistema hace de Lucy una pieza muy versátil y flexible, ideal para los hogares con hijos en edad escolar o para la oficina. Diseño de Alexander Lervik, fabricado por Johanson Design, Suecia.

“Cubus Pure hace honor a su nombre: formas cúbicas, limpias, y sensual fusión entre sus materiales de fabricación. Los delicados marcos de vidrio de color beige contrastan con los matices de la madera natural, lo que hace de esta cómoda, un mueble contemporáneo, elegante y etéreo. Fabricación con sello de Austria.

Mesa de diseño revolucionario que sincronizan a la perfección estética y funcionalidad pues incorpora un mecanismo de tracción que hace posible mover, de un solo tirón, el panel de entrada y salida de forma automática, en cuestión de segundos. A nivel estético, madera natural y diseño escultural son los fuertes visuales.

Cómodo sillón, diseño de Patricia Urquiola, que propicia posturas para trabajar, leer y descansar; que con un movimiento simple, se convierte en diván y que integra bolsillos traseros para almacenar. Fue catalogado por el jurado como “un oasis íntimo de paz en medio del estrés de la vida cotidiana y permite combinar el trabajo y la relajación de una manera inteligente”.

Sistema de estanterías flexibles en longitud y altura que, con sólo tres elementos: un panel vertical, el piso de la plataforma y la plataforma metálica de conexión, permite el montaje de bibliotecas o unidades de almacenamiento, de forma fácil, flexible y dinámica. El sistema, diseñado por Ene Vacek, República Checa, puede apoyarse contra una pared o funcionar como unidad independiente.

Elegante y discreta, en ‘Paustian’ interactúa la madera y los accesorios de unión en color plata; sus patas ligeramente inclinadas hacia el exterior, le dan un aspecto dinámico. El mueble encaja a la perfección en interiores clásicos o modernos. Se puede utilizar como una mesa de comedor, como una pequeña mesa en la cocina o como escritorio.

“Una de las mejores reinterpretaciones contemporáneas del banco tradicional”. En Angus sobresale el asiento elaborado en Valchromat –panel con certificación FSC/MDF cuyas tonalidades cromáticas fueron logradas con colorantes orgánicos– y con MDF contrachapado de abedul, para el caso del color blanco. Las patas son de roble aceitado o sin tratar.

