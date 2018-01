El 69 por ciento de las compañías consultadas cuenta con algún tipo de seguro empresarial, entre los que destacan, principalmente, la cobertura médica, automóviles y riesgos laborales; sin embargo, la cultura de protección integral no es una constante entre las empresas del sector madera-mueble.

Redacción M&M

El hombre ha creado diversos mecanismos para guardar del peligro todo lo que considera valioso (desde su vida hasta sus bienes) y uno de los más antiguos –aunque sobre el que existe también cierto desconocimiento general y hasta cautela a la hora de adquirirlo− son los seguros; cuyo propósito apunta, precisamente, a “brinda protección frente a un daño inevitable e imprevisto, tratando de reparar −materialmente, en parte o en su totalidad− las consecuencias” (1).

En el campo productivo, la decisión de asegurar o no puede significar, el salvar o perder años de esfuerzo y trabajo –en el mejor de los casos cuando no está comprometida la vida–; de allí la importancia que tiene para los empresarios, explorar el tema, identificar sus líneas y evaluar las ventajas que ofrece frente a la inversión; pero este sentido, la falta de cultura aseguradora en Colombia no es exclusiva de las personas naturales, también es un problema del sector empresarial. Según estimaciones de la multinacional Sigma de Swiss Re, el nivel de penetración de los seguros en la industria nacional alcanza el 2,4 por ciento del PIB, uno de los más bajos de Latinoamérica.

De igual forma y según las estimaciones de la reaseguradora Sigma, en Colombia, una persona en promedio invierte en seguros US$163 al año, de los cuales US$49 van a pólizas de vida y 114 dólares a otro tipo de amparos; hecho que sitúa al país en el puesto 62 del listado mundial, de un total de 88 países analizados por la firma, y en la casilla 11 dentro del escalafón de 15 naciones de América Latina y el Caribe, en el que Trinidad y Tobago lidera la clasificación con un promedio de 622 dólares por persona.

Con el objetivo de precisar el grado de cultura aseguradora en la industria colombiana de la madera y el mueble, su percepción sobre la necesidad o la conveniencia de asegurar, y estimar la frecuencia con que las empresas de la cadena afrontan eventos en los que se ve amenazada su seguridad; la Revista M&M consultó a 52 empresas –a través de teléfono y correo electrónico– en las ciudades de Villavicencio, Neiva, Bogotá, Pasto, Cartagena, Manizales, Mocoa, Duitama, Pereira, Itagüí, Medellín y Santa Marta; el sondeo arrojó los siguientes resultados.

¿Tiene, el gerente de la empresa, seguro de vida?

Contra un 69 por ciento de empresarios que cuentan con seguro de vida –el cual se ofrece en Colombia desde 1902–, un 27 por ciento niegan poseerlo y manifiestan no considerar importante su adquisición pese a que es determinante para cualquier persona que desee amparar económicamente a su familia, en caso de fallecimiento, o que quiera asegurar su supervivencia hasta una edad preestablecida

¿Está preparada la empresa para prevenir y/o atender un caso de siniestro (incendios, inundaciones, terremotos, etc.) o acciones lesivas provocadas por terceros (robo o hurto), a través de mecanismos, dispositivos o sistemas de protección?

Actualmente, las compañías de seguros ofrecen pólizas multi-riesgo, las cuales amparan casos de desastres naturales; actos mal intencionados; terrorismo; sustracción con y sin violencia; pérdida de máquinas y herramientas; transporte de valores y mercancías; responsabilidad civil y gastos de bodegaje temporal, entre otras coberturas.

¿Cuenta su empresa, actualmente, con algún tipo de seguro que ampare sus bienes (materiales e inmateriales), personal o instalaciones?

Aunque los empresarios cada vez son más conscientes de los riesgos a los que puede estar expuesta su empresa, un gran porcentaje de ellos aún considera que es más fácil cubrir los riesgos con recursos propios o con préstamos otorgados por instituciones financieras.

El desconocimiento es un factor que incide en la precaria cultura aseguradora de las empresas a nivel nacional. Según Fasecolda, gremio asegurador, los industriales no conocen los distintos seguros –como el de transporte de mercancías o para maquinaria que ofrecen el mercado para las empresas

De los siguientes ramos, marque con una X, el (los) tipos de seguro (s) con el (los) que cuenta, su empresa:

Según los datos arrojados por la encuesta, el servicio de seguro que más contratan las empresas del sector madera – mueble en el país, es el que presta el Seguro Social con un 83 por ciento, seguido de cerca por las pólizas de automóviles y riesgos laborales; lo cual confirma el poco interés de algunas empresas en adquirir seguros contra catástrofes, ingeniería, responsabilidad civil o personal.

¿Por qué razones, cree usted, las empresas colombianas no aseguran sus bienes (materiales e inmateriales), personal e instalaciones? Marque con una X, la opción que considere correcta.

Con un 69 por ciento, la falta de previsión y cultura ante riesgos es la principal razón –que declaran los empresarios consultados– por la cual, las empresas colombianas no aseguran sus bienes, personal e instalaciones. Esta falta de conciencia sobre la administración de riesgos empresariales es quizá, la principal causa de siniestros laborales.

¿Ha sufrido su empresa algún tipo de eventualidad relacionada con incendios, inundaciones, terremotos o acciones lesivas provocadas por terceros (robo o hurto)? o ¿Sabe de alguna empresa de su sector que ha enfrentado situaciones similares? Marque con una X, la(s) opción(es)

A esta pregunta, el 40 por ciento de los consultados afirmó conocer casos de otras compañías a las cuales les ha sucedido algún tipo de eventualidad relacionada con siniestros o desastres naturales; mientras que el 12 por ciento ha enfrentado este tipo de situaciones.

¿Indique el grado de conocimiento que tiene sobre los mecanismos, beneficios, reglamentación y requisitos relacionados con el tema de los seguros que amparan los bienes, personal e instalaciones de empresa, en Colombia?

Las pequeñas y medianas empresas constituyen 94 por ciento de las empresas en Colombia y generan alrededor de 80 por ciento de los empleos. La industria fabricante de muebles y transformadora tiene en las Pymes su base, de allí la importancia de que cuenten con mecanismo para la protección de sus bienes y personal y que conozca las herramientas dispuestas para esto. Este ejercicio arrojó que más de la mitad de los consultados afirman poseer conocimientos aceptables o buenos sobre el tema de seguros.

Empresas Consultadas

Triple Omega S.A.S.; Arlasol; Fabriarte; Ferretería Luis Penagos S.A.; Beca Herrajes y Soluciones S.A.S; Cedros y Caobas; Soluciones de Arquitectura y Construcción “Solarco S.A.S.”; 5d Diseñadores Asociados; Sarralde Maderas y Parquet; Corporación Milagros Verdes; Flexilatina de Colombia;, Inversiones V&P; Singeccol Ltda; Juanartesano S.A.S.; Programar y Construcciones Cia S.A.S; Moblexco S.A.S; Colombiana de Balsa Ltda – Cobalsa Ltda; Compañía Agrícola de la Sierra; Jimar S.A.; Mudesa Ltda; Houdsound; Putumayo y sus maderas; Polímeros y derivados; Palos & Molduras Ltda; El Palacio del Pino; Comercializadora de Aluminios; Grupo Ferrato S.A.S; Int Intagglio; C P D Ingeniería Ltda; Corporación Verde S.A; Abrasivos A & M Ltda; Beca Herrajes y Soluciones S.A.S; Pisos Teka; BHS Herrajes y Accesorios S.A.S; Carangel S.A.S; Cerracol S.A.S; Colorquímica S.A; Curtimbres de Itagui S.A; El Semillero S.A.S; Equintec Ltda; Escobar & Martinez S.A – E&M; Gravomark Ltda; Inrola E.U; Internacional Ferretera S.A.S; Maseca Ltda; Solo – Sierras Ltda; Promaderas Colombia S.A.S; Amexi S.A; Aserrio El Marfil; Inmunizadora Rionegro S.A.S; Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S.A.