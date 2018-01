Luisa Fernanda Castro Patiño

Periodista M&M

Convencido que la madera es un material atractivo y potencial para la construcción de edificios por sus características de sostenibilidad, versatilidad e innovación− este ingeniero civil colombiano, radicado en Londres, ha liderado grandes proyectos de reconocimiento internacional, que se han convertido en valiosos aportes al campo de la arquitectura y el diseño estructural en el mundo.

Luis Eduardo Fernández es el vivo ejemplo de que las únicas limitaciones que existen para alcanzar los objetivos, están en la mente. Hablamos de un ingeniero civil que ha logrado, a sus 33 años de edad, triunfar en el campo del diseño estructural en Inglaterra, país donde muchos emigrantes colombianos buscan una oportunidad para desenvolverse a nivel profesional, pero pocos son quienes alcanzan el éxito.

Este colombiano ha desarrollado, de la mano de reconocidos arquitectos europeos, grandes obras de ingeniería en distintas partes del mundo; de diversos tipos y propósitos, y en las que ha utilizado la madera como material pilar en lo estructural y estético.

Así, entre las más famosas está el Woodland Trust −un edificio ubicado en Grantham Lincolnshire (Este de Inglaterra) y sede de la organización inglesa del mismo nombre, que se ha destacado por estar construido con placas estructurales a base de madera y concreto, una técnica innovadora en el campo de la ingeniería estructural, con reconocidas ventajas térmicas y ambientales

Miembro del equipo artífice, también, de la reciente superestructura ‘Jardines de la Bahía de Singapur’ −dos gigantescos invernaderos y 18 árboles descomunales que despliegan jardines que cubren un área del tamaño de 177 campos de fútbol, que albergan millones de especies de árboles y plantas y que hoy se ha convertido en el mayor atractivo turístico de la ciudad y del mundo− inaugurada en la Bahía central de esta ciudad, en junio de 2012, Luis Fernández concedió entrevista a M&M.

El Punto de Partida

Fernández −casado con Natalia Correa, colombiana, profesional en comercio internacional y madre de sus tres hijos: Isabel, Pablo y Alejandro− es una persona inquieta, decidida, arriesgada, optimista y a quien le apasionan los retos por considerarlos la puerta hacia las oportunidades; un pensamiento que tiene origen de cuna, por provenir de una familia de negociantes, y que le han permitido consolidarse como promesa y realidad en el diseñado de estructuras en Europa y en el mundo.

Luis Fernández nació en Bogotá (1980). A la edad de 17 años inició sus estudios de ingeniería civil en la Escuela Colombiana de Ingeniería, de la misma cuidad; y después de culminar su carrera en el año 2002, decidió poner en práctica sus conocimientos en la Gobernación de Cundinamarca como ingeniero residente de obras urbanas, donde trabajó alrededor de dos años. Sin embargo, Luis sentía la necesidad adquirir experiencias en su campo que le permitieran aprender nuevos conceptos, de allí que tomara la decisión de buscar alternativas en Londres, ciudad que se convertiría en su segunda patria.

“La ingeniería siempre ha sido, para mí, una carrera de constante de retos e innovación y estaba claro que no lo lograría trabajando como ingeniero residente de obras urbanas, un trabajo monótono y con pocas posibilidades de progresar a nivel profesional”, cuenta Fernández.

Sus comienzos en Londres fueron difíciles por tener que desenvolverse en un país ajeno a su cultura, tradición, idioma y moneda, siendo este último aspecto uno de los más cruciales pues Fernández debió pagar las primeras semanas de su estadía en libras esterlinas −la moneda más cara del mundo− hecho que le llevó a gastar sus ahorros, en menos de dos semanas y emplearse, rápidamente, en áreas distintas a las de su profesión −barista (2) y mesero en una empresa de eventos− para ganar dinero en pounds (1), adelantar clases de inglés y mantenerse.

Después de nueve meses de trabajar en el café, acompañó a Natalia, su entonces novia, a una asesoría para estudiantes y profesionales colombianos en el exterior, reunión que cambiaría su rumbo profesional. “Aunque la reunión era para asesorar a Natalia, terminamos hablando de mis posibilidades profesionales en Inglaterra; Fabio Romero (colombiano y director de Services For Students London Ltd.(3)) me preguntó: ¿quieres vender café toda tu vida?, y me ofreció una práctica empresarial, posiblemente sin paga pero en el campo de mi elección: estructuras”; cuenta Fernández.

Fue así como Romero gestionó entrevistas, para Luis Eduardo, en reconocidas compañías inglesas, a fin de que iniciara su trabajo como practicante. Finalmente, presentó pruebas en Atelier One Ltd, empresa líder en la innovación en construcción y diseño arquitectónico, estructural interior y exterior, en el Reino Unido.

Pese a hallar deficiencias notorias en su manejo del idioma, sus sólidos conocimientos en el ramo hicieron que el entrevistador le diera visto bueno y la oportunidad para entrar al equipo de trabajo. Dos meses después, el director de la compañía exaltó los avances del ingeniero en el idioma y anunció su decisión de ascenderlo, contratarlo directamente por la compañía y por tiempo completo. Hoy, Luis Fernández se desempeña como ingeniero asociado en Atelier One Ltd.

Su Trabajo con la Madera

El interés por trabajar con estructuras en madera se despertó en Fernández, desde el tiempo en que cursaba su último año de su carrera.

Reconocía en el material, uno que impone retos en el campo de la ingeniería por cuanto su transformación y uso demanda conocimientos y cálculos específicos para un óptimo desempeño y también, un recurso poco explorada por ingenieros y arquitectos para la construcción debido a que la industria en Colombia –denuncia Fernández− ha considerado que no reúne las mismas características de durabilidad que otros materiales. Precisamente, reconocer las bondades de la madera le ha servido a Fernández para desempeñarse exitosamente en su campo y con el recurso.

“La mayoría de personas tienen temor a utilizar madera como material de construcción porque creen que puede generar animales o plagas; lo consideran débil en comparación con el concreto y que no ofrece la versatilidad del acero, pero estas concepciones se originan porque hay un desconocimiento profundo de ella, por la falta de apoyo de la industria para incrementar su uso y por falta de interés en los ingenieros para dedicarse a trabajarla a mayor escala en el campo estructural”, señala Fernández.

Y es que en el Reino Unido, a pesar de ser uno de los países donde más se utiliza madera como material estructural, existen aún limitaciones en el diseño de edificaciones con más de once pisos; incluso, las normas legales en este país limitan la altura o número de pisos permitidos de las construcciones en madera (4).

En este sentido, Fernández afirma que, aunque es un proceso lento, la industria de la construcción sobre todo en países desarrollados como Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia e Inglaterra, apunta a impulsar este tipo de construcciones pues han hallado cualidades de durabilidad, resistencia, ecología, además de menores costos en la producción.

En el caso de Colombia, Fernández señala que los ingenieros y arquitectos prefieren trabajar con materiales tradicionales como el concreto, porque lo conocen; y acusa el desinterés para trabajar materias primas diferentes por la falta de tecnología existente en el país para producir, clasificar y certificar materiales construcción. “Si este panorama cambia y los procesos productivos evolucionan, los ingenieros y la industria en general empezarán a confiar poco a poco en la madera, a nivel estructural”.

Para Luis Fernández, la madera es y será la materia prima del futuro, pues está convencido que tiene mucho potencial por revelar y sólo necesita de más ingenieros e industria que le crean, la impulsen y la trabajen en sus obras.

La Ingeniería en sus Obra

Como ingeniero en Atelier One Ltd, Fernández es artífice de sus proyectos desde que están sobre planos hasta que se materializan. Su dedicación, creatividad, conocimiento y detalle, han hecho que sus obras sean aplaudidas por el público y la industria, y merecedoras de amplio reconocimiento dado que exhiben diseño, geometría, volumen, funcionalidad y resistencia; no en vano, hoy en día, es uno de los ingenieros estructurales, jóvenes, con mayor proyección en el Reino Unido.

“Mi labor como ingeniero, en cualquier proyecto, empieza en la planificación: diseño el modelo estructural del edificio a construir y sobre éste realizo diversos estudios de ingeniería que me permitan aplicar tecnologías de construcción que me garanticen el buen funcionamiento de la obra en pie”, afirma Fernández.

Un buen ejemplo de su metodología de trabajo es el Woodland Trust, para el que el ingeniero realizó un completo análisis de cargas de transferencia concentradas en cada una de las piezas estructurales de la edificación (placa, columna o muro); técnica de ingeniería fundamental en el diseño de estructuras. “Cuando una viga de madera se derriba a causa de un incendio o explosión, por ejemplo, la carga que soportaba esa viga en la construcción debe viajar hacia otra columna o cualquier otro elemento que conforme la estructura para que soporte ese peso y evitar así que el edificio se desplome”, explica Fernández.

Es importante resaltar además que para el tipo de edificaciones que integran madera laminada, como el caso del Woodland Trust, el ingeniero recurre al sistema de prefabricado; y para ello Atelier One Ltd., cuenta con apoyo de fabricantes que produce los tableros de madera y los transporta al sitio de obra, en camiones, para que sean instalados en el sitio, por medio de grúas; primero muros y placas en su orden. “El sistema ofrece varias ventajas: facilita el trabajo en campo, optimiza los procesos de construcción, y si los muros integran fachadas, vidrios o ventanas, estos pueden ser instalados en la fábrica, añade Fernández.

Tras la aplicación de sistemas como los mencionados, Fernández ha acumulado amplia experiencia en estructuras, hecho que lo ha llevado a participar en la construcción de numerosas edificaciones, de una y dos plantas, a base de madera laminada pero también instalaciones de arte para figuras como Antony Gormley (5) y Marc Quinn (6); y de espectaculares obras como el Hooke Park de Big Shed, construido con troncos de alerce (de bajo costo), sin procesar, procedentes de los bosques aledaños a la edificación y transportados directamente al terreno de obra; lo que representó un proceso industrial sencillo, con bajos consumos de energía y que hoy es referente de la arquitectura sostenible.

En este punto es necesario anotar que uno de los objetivos del ingeniero es lograr diseños estéticos y sostenibles en los que el tema ambiental sea base y prioridad, no sólo “porque el cuidado del medio ambiente lo amerita”, sino porque la reglamentación europea también lo exige; de hecho, explica el ingeniero, en Europa la madera para construcción es aprovechada, principalmente y sobre otros materiales, por ofrecer excelentes propiedades ecológicas y por su disponibilidad.

En materia de regulaciones y para todas sus obras, Fernández −como los arquitectos e ingenieros que trabajan madera con fines arquitectónicos, en Europa− cumple estrictas medidas relacionadas con la procedencia y comercialización del recurso: certificaciones (C16, C24 y C32) (7); cuidadosas clasificaciones de acuerdo a calidad visual, textura, calidad portante, dureza, densidad, compresión y color, entre otras; y busca calificaciones como la BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), que a través de un conjunto de herramientas avanzadas y procedimientos, evalúa los niveles de sostenibilidad integral de una edificación, en las fases de diseño, ejecución y mantenimiento.

Así pues, la suma de responsabilidad, curiosidad y experiencia le ha permitido a este inquieto profesional, moverse en un amplio rango de especies y tecnologías de la madera, desde Teca o roble para requerimientos especiales en los que la apariencia y la resistencia a la intemperie cuentan, hasta el kerto’, un tipo de panel de madera compuesto por grandes láminas, encoladas, de abeto de 3.0 mm de espesor, obtenidas por desenrollo y de alta resistencia mecánica.

También ha coordinado, de la mano con los directores de la empresa para la que labora, otros reconocidos proyectos de ingeniería como el escenario con el que la banda de rock U2 realizó, en el año 2009, su última gira mundial, ‘360 grados’ y otros escenarios para grandes eventos como la pasada versión de los Juegos Olímpicos de verano en Londres.

En los últimos años, ha dictado charlas en las diferentes facultades de arquitectura en Londres, Manchester y convenciones en Singapur. Es tutor técnico de la facultad de arquitectura de la University College London y miembro graduado del Instituto de Ingenieros Estructurales StructE en Londres. Actualmente, lidera el proyecto de ingeniería de los Juegos olímpicos de invierno de Sochi, en Rusia.

Luis Eduardo Fernández −admirador de la firma inglesa de arquitectos FCB Architects, reconocidos mundialmente por sus construcciones en madera de diseños funcionales y estéticos− es un hombre que además de amar su profesión, cuida bien de su esposa e hijos; un colombiano que no por vivir fuera de Colombia, olvida sus raíces, su gente y su familia y quien sueña con regresar a su país para poner en práctica todo su conocimiento y porque no, fundar su propia empresa.

Quienes conocen su trabajo, afirman que es una excelente referencia de la ingeniería civil actual, pues no sólo ha trasgredido los límites de lo establecido para abrirse a nuevas posibilidades tecnológicas y estéticas, sino que ha influido en la forma de concebir la ingeniería.

Citas

Significa libra, en español, y hace referencia a la moneda establecida en el Reino Unido, libras esterlinas. Persona que tiene como función preparar, en locales y con la ayuda de una máquina, cafés y bebidas calientes. Services For Students es una empresa inglesa dedicada a la asesoría y promoción de estudios en el exterior. En Inglaterra, por ejemplo, un edificio en madera debe tener máximo siete pisos de altura, las autoridades consideran que edificaciones más altas representan un riesgo de derribamiento en caso de incendio; sin embargo, en otras partes del mundo como Vancouver (Canadá), se construyó un edificio con láminas de madera y acero que alcanzó los treinta pisos de altura, lo que demuestra que es un material con altas propiedades de sismo-resistencia. Antony Gormley es un escultoringlés. Sus trabajos más conocidos son Angel of the North, una escultura pública erguida en Gateshead y Another Place, situada en Crosby Beach, cerca de Liverpool. Marc Quinn, artista inglés reconocido mundialmente, cuyas obras están basadas en la sensibilidad del cuerpo humano y la moral; fueron ampliamente promocionadas por el arte británico en la década de los 90. La clasificación C32 indica la mayor calidad portante. El número indica la capacidad que tiene el material para soportar las cargas sobre él y está dado en mega-pascales. Este factor, en ingeniería de construcción, resulta más importante que el tipo de madera mismo.

