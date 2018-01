Las principales compañías dedicadas a la venta muebles se distinguen por ser negocios altamente rentables y estables, lo que les permite montar y consolidar grandes redes de almacenes en todo el mundo, y con ello incrementar año tras año sus ganancias y reconocimiento en el mercado internacional.

Según el estudio, Análisis Estadístico Comercial del Mueble de Madera 2012, –adelantado por el Departamento de Internacionalización e Inversiones, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (España), las compras de muebles de madera a nivel mundial en el año 2012, llegaron a los US$23.5 billones, lo que refleja según el estudio, un aumento del 7,33%, con respecto al año 2011.

El análisis muestra además que las compras de muebles de madera para dormitorio llegaron a los US$9.1 billones para el año 2011, un incremento del 5,47% con respecto al año anterior, siendo Estados Unidos aparece como principal comprador con un 33.5%, seguido del Reino Unido y Alemania.

Este crecimiento fue impulsado por los buenos resultados de ventas en diferentes partes del mundo, ¿pero cuáles son las compañías que reportan las mayores ventas? En esta edición especial, M&M presenta el siguiente listado, partiendo de los reportes anuales de ventas para el año 2011-2012, de las 20 tiendas de muebles más grandes del mundo.

1- Desde sus inicios en Suecia a mediados del año 1943, ‘IKEA’ se destacó por su alta calidad de su mobiliario para empresas, lo que le permitió, en el año 1963, abrir su primera tienda fuera de su país de origen, y desde entonces, llevar sus productos a diversos mercados. Hoy en día cuenta con 247 tiendas en 24 países, con un estimado de ventas anuales en todo el mundo de US$36 billones, con una ganancia neta de aproximadamente US$3 billones.

2- Con almacenes en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Australia, ‘Pottery Barn’ se consolidó como unas de las tiendas de muebles más reconocidas en el mundo, desde su aparición en el mercado en septiembre de 1986. Esta compañía, que cuenta con 560 tiendas y cinco líneas de productos, –Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm and Rejuvenation–, celebró un acuerdo comercial por varios años con 23 franquicias en países como Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes, que le reportaron ventas por US$3 billones de dólares en el año 2012, un aumento del 8,7% con respecto al año 2011.

3- La sede principal de ‘Ashley Furniture’, una de las más grandes tiendas de muebles de Estados Unidos, se encuentra ubicada en Arcadia Wisconsin, en la ciudad de Chicago. Esta empresa especializada en la venta de muebles para el hogar, cocina, oficina y jardín, se incorporó a la industria a finales de 1945, y desde entonces ganó prestigio gracias a la calidad de sus muebles y accesorios, lo que le permitió abrir con éxito sucursales en Norte América, al igual que en Japón, China, y Vietnam; hoy cuenta con más de 15.000 empleados y un reporte de ventas de US$3 billones.

4- ‘Steelcase’ nace en 1912 bajo el nombre de ‘The Metal Office Furniture Company’, en Grand Rapids, Michigan (EE.UU); y sería hasta 1954 que toma el nombre con el cual es reconocida actualmente, como una de las más grandes compañías de asesoramiento, diseño y equipamiento de espacios para trabajo. Cuenta con puntos de atención en Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, China, Emiratos Árabes y un amplio portafolio de mobiliario compuesto por más de 500 líneas de productos, con los que genera ventas por US$ 2.7 billones.

5- No se conforme con el rendimiento promedio. Luche por la excelencia. Si usted no puede dar a sus clientes una mejor relación calidad-precio y un mejor producto, no lo venda”. Con estas palabras se presenta Alex Manoogian, fundador de ‘Masco’, una de las tiendas de muebles más popular en los últimos años, que cuenta con 20 almacenes en Estados Unidos y 20 más en el resto del mundo. Esta compañía fundada en 1947, con ventas por un valor de US$ 2.2 billones, cuenta con más de 15.300 empleados en sus fábricas principales, ubicadas en Uttar Pradesh en la India, y Dawarka en Nueva Delhi.

6- Con ventas que alcanzaron los US$ 1.7 billones, y representan un aumento del 4,5% con respecto a las ventas de 2011, ‘Herman Miller’, empresa originaria de Michigan, (Estados Unidos), se posicionó como una de las principales compañías de mobiliario para oficina, en el mundo. Esta es la primera compañía en la industria del mueble y una de las primeras empresas en el mundo, que alimenta el 100% de sus instalaciones con energías renovables, reduciendo en un 50% las emisiones de carbono; además de ser la pionera de lo que se conoce hoy como oficinas en cubículos.

7- ‘Pier 1 Imports’, creada en 1962 en California, (EE.UU) –cotizante en la bolsa de New york en 1970 cuando ya contaba con 123 puntos de venta– es reconocida por vender mobiliario y artículos para el hogar, y contar con almacenes en Canadá, Puerto Rico, México, Irlanda y Reino Unido. Actualmente cuenta con 1122 tiendas en todo el mundo, en donde vende mercancías importadas de países como China, India, Vietnam, Indonesia y los Estados Unidos, que le han permitido sumar ventas por valor de US$1.7 billones.

8- Una las empresas más representativas de mobiliario en Estados Unidos, ‘Rooms To Go’, abrió su primera tienda en el año 1991, y actualmente cuenta con 106 almacenes en Norte América, y una franquicia en Puerto Rico. Esta compañía, que reportó un estimado en ventas de US$1.6 billones, anunció que comenzará a comercializar en sus tiendas, muebles para salas, dormitorios, comedor y accesorios para el hogar, con un acuerdo firmado por varios años, con la empresaria y actriz colombiana Sofía Vergara, quien lanzará su propia colección de muebles.

9- Según Franco Bianchi presidente ejecutivo de ‘Haworth’, esta compañía creada en 1948, registró un aumento, con respecto al año anterior, del 15% en sus ventas globales de 2012, las cuales alcanzaron los US$1.31 billones. Gracias a los buenos resultados en ventas que presentaron los 160 países en los que está presente y en donde cuenta con 600 distribuidores, la compañía se mantiene en el listado de las empresas más reconocidas en la venta de mobiliario para oficina.

10- La tienda de muebles ‘Restoration Hardware’, que se caracteriza por ofrecer mobiliario, iluminación, textiles, y decoración exterior, por medio de múltiples canales de distribución como galerías, librerías y sitios web –los cuales se convirtieron en la base de sus ingresos–, alcanzó los $1.2 billones en ventas. Vale resaltar el hecho de que redujeron de 95 a 71 el número de sus galerías, en los últimos dos años.

11- ‘La-Z-Boy Incorporated’, que celebró sus 85 años en el mercado de la venta de mobiliario para hogar en Estados Unidos, cuenta con 850 puntos de venta, y reportó ventas a finales del años 2012, por un valor de US$1.2 billones, un aumento del 6% con respecto al año anterior, gracias a las iniciativas estratégicas y cambios implementados en los últimos cinco años, para una rápida y efectiva expansión.

12- En 1911, la International Shoe Company, era la mayor empresa fabricante de calzado de Estados unidos, y lo sería hasta 1996, cuando cambia su nombre y pasa a ser conocida como ‘Furniture Brands International’, para incursionar en el sector del mueble, y posicionarse como líder en el diseño, fabricación, suministro y venta de mobiliario para el hogar; hoy genera ventas anuales por valor de 1.07 billones.

13- ‘Ethan Allen’ reportó ventas por US$729 millones, lo que le representó un incremento en sus ingresosdel 34.6% con respecto al 2010. Esta tienda de muebles estadounidense, que se fundó en 1932, está dedicada a la venta de camas, armarios, mesas y accesorios para decoración, y ha inaugurado 300 tiendas, de las cuales 30 operan fuera de Norte América.

14- Con su sede principal en Columbus, Ohio, más de 130 tiendas y cinco centros de distribución en 20 estados de Norte América, `American Signature´ fundada en 1948, reporta ventas anuales por US$493 millones. Esta compañía diseña y fabrica sus propias piezas de muebles de alta gama, para hogar y oficina, las cuales tienen garantía de por vida.

15- Desde 1959 en Italia, el grupo ‘NATUZZI’ se enfocó en la venta de sofás, sillones, muebles y complementos de decoración para uso residencial, con reconocimiento no sólo a nivel de ventas –con una facturación de US$652 millones– sino de calidad, puesto que en 1995, 2001 y 2005 recibió certificaciones de calidad y medioambientales, para sus 123 tiendas ubicadas en Europa y Norte América.

16-“Hecho en Alemania”, así se presenta cada una las piezas que vende ‘Hülsta’, la compañía alemana que nació en Stadtlohn, a principios de 1940. Actualmente tiene representación en países como Austria, Alemania, Bélgica, China, Italia, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, España, Suiza y Reino Unido, con más de 300 tiendas y 1.250 empleados que atienden los más de 500 pedidos que recibe diariamente, y que le representaron a la compañía ventas por un valor de US$336 millones.

17- Para llegar a ser una marca reconocida en el mundo de la fabricación y venta de muebles, la empresa `Kinwai´, con 20 años de experiencia, y sede principal en San Francisco (EE.UU), invirtió más de US$350 millones para establecer su compañía en Norte América, Europa y China, con un plan estratégico de negocio de cinco ramas: Oficinas nacionales, Internacionales, Decoración, `Kinwai Menor´ y `Kinwai Kelly´, que le han reportado ventas por US$60 millones.

18- Fundada en 1924 por Thomas Bahnson Stanley, ‘Stanley Furniture’ generó ventas a la baja, por el orden de los US$98 millones, en comparación con los US$104 millones del año 2011. Entre las líneas de mobiliario que maneja la compañía, incluye muebles para dormitorios, comedores, oficinas y salas entretenimiento, con distribución nacionales e internacional a través de sus 3.500 tiendas de muebles.

19- ‘Havertys’ es una reconocida tienda de mueble para el hogar, que cotiza en bolsa desde 1929, se fundó en 1885, y cuenta con más de 100 salas de exhibición en 81 ciudades de Norte América, las cuales le representaron ventas por un valor de US$ 49.2 millones, un promedio de 7.9% mayor al año anterior. Si bien su fuerza de ventas se apoya en sus modernas salas de ventas, esta compañía a mediados de 2012, reportó 7.4 millones de visitantes quienes utilizaron su página web para realizar pre-compras, las cuales se concretaron satisfactoriamente en los puntos de venta.

20- La característica que distingue a la empresa francesa ‘Ligne Roset’, es el contacto comercial permanente que establece con diseñadores franceses para impulsar sus diseños exclusivos. Si bien esta compañía inició en 1860 con la venta de bastones, sombrillas y marcos de sillas en madera, en 1973 inauguró la primera tienda dedicada principalmente a ofrecer muebles para el hogar, y actualmente cuenta con 850 representaciones en diferentes capitales del mundo, con las que reporta ventas anuales que alcanzan los $US5 millones.

Fuentes:

www.institutofomentomurcia.es – www.manta.com – en.wikipedia.org – www.ikea.com – www.potterybarn.com – www.ashleyfurniture.com – www.steelcase.com – masco.com – www.hermanmiller.com – www.pier1.com – www.roomstogo.com – www.haworth.com – www.restorationhardware.com – www.la-z-boy.com – www.furniturebrands.com – www.ethanallen.com – www.americansignaturefurniture.com – www.natuzzi.com – www.huelsta.com – www.kinwai.com.cn – www.stanleyfurniture.com – www.havertys.com – www.ligne-roset.com