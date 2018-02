Paola Andrea Ruiz Rojas

Existe una amplia gama de métodos –entre académicos y alternativos- que ayudan a mejorar y elevar los niveles de productividad y ventas de las compañías, uno de los más usados en la actualidad es el Feng shui, una ciencia milenaria china a la que recuren miles de empresarios en el mundo entero, para fortalecer desde sus áreas productivas hasta las administrativas.

El Feng shui es una ciencia china, nacida del taoísmo hace miles de años. Su principio fundamental se basa en la ubicación correcta de los entornos, los espacios y los elementos, para lograr con ello, la mayor armonía posible entre los mismos y la convergencia de energías positivas al interior de los recintos.

Su práctica se realiza a partir de la observación detallada y minuciosa de los espacios, del análisis de las características geofísicas que los rodean, y de la ubicación de éstos, según los puntos cardinales. Esta doctrina tiene sus propias reglas, leyes y principios, y recurre al uso de colores, formas, símbolos, elementos y doctrinas ancestrales como el Ying – Yang, para canalizar la energía del entorno y lograr el bienestar físico, emocional e intelectual de las personas, así como el equilibrio energético de los lugares en los que habitan o trabajan.

Esta disciplina, que surgió inicialmente como un método para lograr la ubicación perfecta de los cultivos agrarios, se ha convertido en todo un fenómeno y en un estilo de vida, de hecho y en la actualidad, se nutre de áreas científicas como la sicología y su uso se ha intensificado en áreas relacionadas con la arquitectura, el diseño, la decoración, y se ha vuelto una práctica relevante para quienes buscan incrementar los niveles de productividad y ventas de las compañías, específicamente en el ámbito empresarial.

Conceptos Básicos Para Entender el Feng Shui

Para entender lo que significa realmente el feng shui, es preciso explicarlo en toda su dimensión, desde el significado etimológico de la palabra como tal, pasando por sus orígenes, desarrollo y metodología, hasta la definición de la terminología que se utiliza con frecuencia en esta disciplina.

Las palabras “feng shui”, hacen referencia a dos ideogramas chinos que significan “viento” y “agua” respectivamente, y según los orientales, se relacionan directamente con el flujo y la circulación de la energía vital o chi en los espacios que habita el ser humano.

Para los orientales, la ubicación, equilibrio y armonización de sus lugares de habitación y trabajo era tan importante, que se dieron a la tarea de estudiar la geografía, la topografía y las cualidades y características de la tierra, ríos, montañas y valles, para determinar los sitios más idóneos para vivir y laborar. El resultado de dichos estudios estipuló que las construcciones debían edificarse hacia el sur, preferiblemente en las laderas de las montañas para que estas sirvieran como respaldo, y con bosques en los laterales para proteger y resguardar las viviendas, además debían contar con fachadas amplias con vista a cursos de agua. Esta lógica aplicada a la construcción de las edificaciones chinas, dejó en evidencia que los lugares –para lograr equilibrio y armonía-, debían dar sensación de abrigo y cobijo, protección sin encierro, movimiento moderado y apertura sin demasiada exposición, características que además fueron adoptándose poco a poco, hasta convertirse en los pilares fundamentales de la ciencia milenaria del feng shui.

El feng shui trabaja básicamente en la relación del hombre con la naturaleza y lo orienta en la forma de canalizar las energías que convergen en el ambiente, para influir positivamente en su entorno y su bienestar. Trabaja para crear lugares sagrados que cumplan con todos los principios necesarios para la armonización de cuerpo, mente y alma, y es además una ciencia que se puede aplicar desde un espacio pequeño hasta a un pueblo entero.

Terminología Feng Shui

CHI: Los chinos lo definen como “aliento de vida”, y es según el feng shui, la energía o fuerza vital que se necesita para poder vivir.

SHA: Es la fuerza que se opone al Chi y actúa de forma nociva en los ambientes. Ésta repercute directamente en las personas, animales y en cualquier forma de vida que habite o frecuente un lugar afectado o “enfermo”.

YING YANG: Es una teoría oriental que representa dos fuerzas en continua oposición y constante equilibrio. El ying hace alusión a la pasividad, la oscuridad, la quietud, mientras que el yang representa la claridad, la luminosidad y el movimiento.

BAGUA: Se le conoce también como el diagrama sagrado o “Houtian Bagua”. Es un octágono cuyas líneas representan cada una de las ocho aspiraciones humanas. Esta figura es el resultado de estudios astronómicos y geográficos, que permitieron determinar, que cada lugar, edificación o espacio está cruzado por ocho líneas que recorren el contorno de la superficie en la que fue construido, y que cada una de estas líneas se asocia con una aspiración en concreto.

El bagua es la base del feng shui, y orienta cómo deben ubicarse los lugares y elementos para activar cada aspiración.

Línea del aprendizaje y las auto superacionesLínea de la carrera y aspiraciones profesionales

1-Línea de los vínculos matrimoniales

2- Línea del prestigio y reconocimiento social

3- Línea de los hijos

4- Línea de los lazos familiares

Cómo Determinar el Feng Shui de un Lugar

Los expertos en esta ciencia, pueden determinar si un lugar posee o no un buen feng shui mediante la evaluación de los siguientes aspectos:

La forma de circulación de la energía, chi o aliento vital: Se dice que para el feng shui, la energía o chi, es equivalente al espíritu de un ser, y es un elemento dador de vida. Su forma de circulación se realiza mediante líneas ondulantes, que y envuelven a su paso, cada elemento con los que se cruza. Precisamente y por esparcirse en forma de onda, es que se debe procurar no bloquear su flujo, si algo bloquea el fluir del chi, posiblemente el lugar este viciado.

Los cursos de agua en relación con los ambientes: Para el feng shui, el agua simboliza prosperidad y fertilidad, incluso hasta el punto de afirmar que “donde falta no hay más que llamado a la pobreza y a la infertilidad”. Cuando se permite que el agua siga su curso, el chi o energía vital fluye libremente y se potencializan los efectos benéficos del feng shui sobre el lugar, mientras que en los sitios donde no hay presencia de este líquido los efectos son contrarios y negativos.

La dirección y facilidades de circulación de los vientos del lugar: Esta disciplina también ha establecido que los vientos influyen en la correcta o incorrecta circulación del chi. Las viviendas o empresas que reciben vientos provenientes del sur están sometidas a efectos más benéficos, sin embargo, por ser una condición en constante cambio, el feng shui ha establecido que cualquier anomalía o situaciones negativas deben contrarrestarse mediante la colocación de una línea ondulada en la pared –para atraer el chi-.

La orientación del frente de la casa, edificio, oficina, empresa o habitación: Los frentes de cualquier lugar, deben permitir el flujo y correcta circulación del chi.

La interacción de los cinco elementos: El feng shui habla de cinco elementos fundamentales -agua, madera, metal, fuego y tierra-, todos y cada uno de ellos se encuentran en la naturaleza en continua interacción y pueden generar relaciones de destrucción, conflicto o armonía, por ello, el feng shui afirma que los elementos deben interactuar y combinarse de de forma tal, que favorezcan el equilibrio de los recintos.

El equilibrio de la energía cromática (armonía en los colores): Cada color posee una frecuencia cromática propia, una simbología particular, y propiedades energéticas únicas, que los hace elementos en sí equilibrados, transportadores de energía vital, sin embargo el uso de uno o más colores debe realizarse de forma tal, que no genere flujos energéticos ni falta de armonía.

El equilibrio entre los espacios libres y los ocupados: El arte de la colocación indica que los ambientes deben estar libres de elementos innecesarios e inutilizados que impidan la circulación del chi, de hecho, una regla establece que no es beneficioso que un lugar posea más de la mitad de la superficie de su base ocupada.

La relación entre los habitantes del lugar: También es determinante para la armonía, ya que si las relaciones son amables esto se verá reflejado, mientras que si son irritantes, el feng shui se verá negativamente afectado.

El Feng Shui y el Fortalecimiento de las Empresas

Hace algunos años, la gran mayoría de problemas que se presentaban dentro de las compañías eran resueltos de manera tradicional, mediante la práctica de teorías empresariales, administrativas y organizacionales. Sin embargo, en las últimas décadas y ante la proliferación de técnicas alternativas, el Feng shui ha adquirido gran importancia para la resolución de problemas que se presentan tanto en las áreas operativas como en las comerciales y las administrativas de las compañías.

Según Marú Canales, experta en el tema y autora del libro ‘Feng Shui en la empresa, consigue el éxito profesional’, el chi de cada empresa o industria, determina el éxito o el fracaso de la misma, por ende, es necesario mantenerlo siempre en perfecto equilibrio y armonizado, así como posibilitar que fluya sin interferencias.

Desde el punto de vista del Fengshui, todo cuanto nos rodea, bien sea material o inmaterial, vivo o inerte, posee su propia energía, por lo tanto hay que propender a que todo armonice dentro de las oficinas para garantizar que quienes laboren en ellas puedan –gracias a la sensación de seguridad y equilibrio que genera el espacio-, lograr el pleno control de sus capacidades intelectuales y físicas, así como el desarrollo total de sus habilidades laborales.

Cuando un negocio o compañía se estanca o simplemente no surge, es preciso revisar los aspectos que puedan estar propiciando dicha situación. Lo primero a valorar, según la experta, es el entorno físico laboral, ya que éste incide radicalmente en aspectos tan importantes como la productividad, el ambiente laboral, la efectividad y operatividad de los empleados, así como en los resultados comerciales.

Es así que los espacios destinados para el trabajo no deben generar ningún tipo de agresión a los individuos, no deben presentar factores perturbadores -ni por forma, color, ni olor-, y por el contrario deben ser fuente de estimulo e inspiración; de ahí la importancia del entorno, pues cuando está equilibrado facilita la capacidad de pensamiento e innovación, mejora el humor de los empleados, baja el estrés, propicia la colaboración y el trabajo en equipo, aumenta la concentración, estimula la productividad, facilita el intercambio de ideas y logra una mejor percepción del cliente hacia la compañía.

¿Cómo Lograr un Entorno Equilibrado?

Lo primero que los expertos recomiendan, antes de intentar equilibrar el entorno laboral, es establecer la identidad de la empresa y su actividad económica, así como las aspiraciones y los objetivos de la misma. Esta información es relevante ya que permite determinar qué tipo de Feng shui necesita, cómo debe realizarse la ubicación del espacio y los objetos, y cuál debe ser la utilización del color, según las teorías del ying-yang y la armonización con los cinco elementos.

En este último aspecto, el Feng shui considera que cada empresa –según su actividad comercial o económica– tiene un elemento representativo y que éste hace referencia al carácter de la compañía, por ejemplo, para el caso de las empresas de muebles, la madera es su elemento representativo, y por lo tanto, lo más aconsejable es que dentro de su decoración emplee algo de dicho material, para que active la energía de este elemento en su industria.

Como ya se explicó, según el Feng shui, todas las aspiraciones humanas tienen un lugar específico en el espacio y por lo tanto se representan en él, en ese sentido, la distribución de las oficinas dentro de una empresa, debe hacerse siguiendo las recomendaciones de ubicación que determina el “mapa bagua” o diagrama sagrado.

Lo que se busca con esto, es lograr que los lugares y las personas se ubiquen en la posición correcta, según los cargos y las áreas laborales o competencias que deban desarrollar dentro de una compañía.

Los maestros feng shui, contextualizaron el bagua y las aspiraciones humanas, para poder aplicar este principio al plano empresarial, se utiliza alineando el mapa con la puerta de acceso de las empresas, compañías, industrias o negocios para de esta forma, ubicar las áreas laborales de acuerdo a lo indicado.

A nivel práctico, y contextualizando el tema, en una empresa fabricante de muebles, en el noroeste se debe ubicar las áreas relacionadas con las finanzas de las compañía, como por ejemplo, el departamento de contabilidad, la tesorería, el departamento de compras entre otros, , en la zona norte, las áreas relacionadas con liderazgo como la gerencia general o la presidencia, en el noreste, todas aquellas áreas que tengan que ver socios, como los departamentos de relaciones comerciales, gerencia de nuevos proyectos, relaciones públicas y eventos entre otras; el sureste es el área de los clientes y las relaciones con ellos, por tal motivo en esta zona se deben ubicar los departamentos comerciales y de mercadeo y las salas de venta si las hubiese, mientras que en el este, deben ser instalados aquellos departamento relacionados con la creatividad, como el de publicidad y las demás áreas relacionadas con producción, maquinado, pintura y diseño.

Una errada distribución de los espacios o una disposición incomoda o inapropiada de las oficinas o lugares destinados para el trabajo y de todos los elementos que la componen, pueden obstruir el chi o energía e impedir que se lleve a cabo cualquier objetivo empresarial.

En cuanto a la disposición de las oficinas, también es materia de estudio el estado y la ubicación de la puerta principal, pues lo estipulado por el Feing Shui es que ésta no se vea afectada por ninguna energía negativa o Sha, procedente de transformadores de energía situados frente a ella: antenas de transmisión, parabólicas, edificios con salientes afilados, u objetos de tamaños colosales que la bloqueen.

La ubicación de la puerta de acceso tiene en la milenaria ciencia una importancia vital porque como afirman sus cánones, es la boca del Chi o punto por donde ingresa la energía a una empresa; por ello debe estar siempre iluminada, despejada, bien cuidada y en perfecto estado.

Otro aspecto de cuidado es el mobiliario que debe disponerse también de tal forma que no obstruya el flujo del Chi; por ejemplo, los escritorios deben ser ubicados en “posición de mando”, es decir, de manera que la espalda de quien se sienta en él, dé a alguna de las paredes y queden ubicados lo más lejos de las puerta, pero siempre en una posición que puedan visualizarla. Los escritorios de los jefes o directivos deben ubicarse siempre en la zona asociada al liderazgo.

Para complementar el manejo de energías en la oficina y como medio para evitar perturbaciones en el personal, la ciencia recomienda evitar en cuanto sea posible, la contaminación electromagnética y por ende, los ambientes sobrecargados, si existiera un área en la que los equipos generen gran carga electromagnética, se debe equilibrar el lugar con elementos como agua, plantas vivas y símbolos propios del Feng shui; aunque estos elementos deben ser colocados según las indicaciones de expertos, pues una disposición errada, acarrea efectos contrarios negativos.

Feng Shui y las Técnicas de Ventas

Hay un importante número de acciones que pueden poner en práctica, los establecimientos comerciales para utilizar el Feng shui como técnica efectiva de ventas y mercadeo, y que están encaminadas a disponer y equilibrar los espacios para que los clientes se sientan inspirados a comprar y los trabajadores a servir; otras, están enfocadas a la utilización de las teorías del color para conseguir resultados eficientes.

En este sentido, por ejemplo, las compañías que ofrecen productos y los exhiben en salas de ventas, deben buscar que sus locales comerciales queden ubicados en áreas de circulación lenta, para que puedan llamar la atención de los clientes, de no ser así, lo más acertado es ralentizar el flujo mediante elementos que llamen la atención de los compradores pero que no perturben el interior del establecimiento y que no obstruyan la puerta de acceso ni la energía o Chi.

Para el caso de los negocios ubicados en calles angostas, lo que recomiendan los expertos en material de “Feng Shui comercial” es capturar la atención de los transeúntes, compradores y clientes, a través de carteles perpendiculares o marquesinas a 45 grados, que permitan que los negocios puedan avistarse desde cualquier lugar.

En las salas de exhibición y la disposición de los empleados debe ser acertada, el feng shui recomienda que los asesores comerciales se ubiquen siempre cerca de la puerta de entrada en disposición de servicio, nunca dando la espalda a las zonas de acceso de los clientes.

Herramientas básicas del Feng Shui como banderas de colores brillantes, esferas, fuentes de agua, y demás elementos-símbolos, también pueden emplearse para potenciar el nivel de atracción de los clientes hacia las áreas de exhibición o ventas; sin embargo, quienes dispongan éstos en el espacio, deben cuidar especialmente la instalación porque de no estar concertada ni asesorada por un maestro Feng shui, puede llegar a producir un efecto totalmente contrario porque como ya se explicó, los elementos de la naturaleza viven en constante interacción, pero pueden generar relaciones de conflicto o desequilibrio entre ellos.

Los Colores y el Mercadeo

En el Feng shui, el uso del color es un tema de gran importancia porque influye directamente en la transmisión y percepción de sentimientos y sensaciones. Se ha demostrado que el ser humano reacciona de acuerdo a los colores que percibe en el ambiente, y por lo tanto, que cada color en sí, es un estimulo para el cerebro.

Numerosos estudios han evidenciado que los colores tienen una repercusión notable en la sicología del ser humano y por ende, en sus decisiones, ya que estimulan el estado de ánimo y las emociones básicas para generar reacciones negativas o positivas según sea el caso. Precisamente, esta capacidad de influencia es de la que se ha valido el Feng shui, para crear técnicas orientadas a mejorar aspectos relacionados con el clima laboral, la productividad y la comercialización.

La ciencia, propone el uso inteligente de los colores de acuerdo a cada espacio y según los objetivos comerciales. Por ejemplo, para intervenir una oficina, lo primero es determinar cómo entra la luz a dicho espacio y el momento del día en que lo hace, ya que la luz afecta el color y por ende, puede influir en la percepción y las emociones que un determinado tono pueda generar. El feng shui establece que para cada zona del mapa bagua, hay un color específico que debe ser utilizado.

El color que pertenece a cada área, permite la utilización de objetos, elementos decorativos y suministros de oficina en dichos tonos para ayudar a armonizar los espacios y contribuir a un mejor desarrollo de las actividades laborales concernientes a cada uno de ellos.

La teoría del color también es aplicable a los productos, y en este sentido algunos teóricos sugieren que de ser posible, utilicen tonos, de acuerdo al nicho de mercado que buscan captar.

Por ejemplo, los productos rojos tienen mejor salida o rotación entre clientes extrovertidos, dinámicos e impetuosos; los amarillos los eligen preferencialmente clientes con una notable inclinación hacia la intelectualidad; los azules son los preferidos por los niños y jóvenes; los naranja son buscados por personas joviales; mientras que los morados y violetas atraen, primariamente, cuando el producto sugiere sensualidad. Los tonos café son los preferidos por clientes ordenados, los negros por quienes buscan elegancia y distinción, los grises usualmente lo usan personas conformistas y el blanco es el favorito de los clientes refinados.

Por ejemplo, para el caso de las empresas fabricantes de muebles, se puede pensar en crear mobiliario en colores específicos, para clientes puntuales, es decir, sillas rojas para jóvenes extrovertidos, o azules para niños. Mobiliario en tonos café para oficinas y muebles negros para ambientar las salas de hogares distinguidos y refinados

El Arte de Ambientar

El arte de la ubicación también expone como importante, exhibir obras artísticas en el entorno laboral, al considerar que fomentan la creatividad y mejoran el estado de ánimo de los empleados; de igual forma aconseja decorar con plantas naturales y frescas dado que ayudan a reducir los niveles de estrés, a bajar la presión arterial, a relajar la mente y sobre todo, a generar sensaciones y pensamientos positivos.

El Feng shui también determina que los ambientes laborales deben incluir estímulos para todos los sentidos, incluso el del olfato, de allí que recomiende a las compañías, invertir en aromatizantes agradables que ayuden a aumentar la concentración, a mejorar el entorno laboral, a reducir el estrés, la fatiga y la ansiedad, y que contribuyan a incrementar la efectividad comercial.

La experiencia ha demostrado que un olor agradable propicia las ventas y posibilita la interacción con los clientes, ejemplo de ello es el manejo que al tema ha dado la empresa norteamericana Walt Disney, que mediante la utilización de olores en los parques del complejo –impregnando las calles con aroma a palomitas de maíz–, ha logrado despertar el apetito de miles de millones de clientes durante sus años de existencia.

El tiempo ha demostrado que el Feng shui es una herramienta que puede aportar al mejoramiento ostensible de los niveles de ventas, reducir la rotación de personal y conseguir reforzar el prestigio y reconocimiento; sin embargo, es preciso aclarar, que los resultados de esta técnica pueden variar de una compañía a otra, debido a que cada empresa tiene necesidades y requerimientos diferentes, por ello y aunque algunos consejos de índole general pueden aplicarse efectivamente a la mayoría de las empresas, lo más recomendable es asesorarse de expertos, y verdaderos maestros Feng shui, para lograr excelentes resultados.

