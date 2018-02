¿Cómo se verá el mundo dentro de 50 años? Las visiones de la vida en el futuro a menudo muestran paisajes urbanos brillantes de vidrio y acero. Ciudades con altos edificios de formas fluidas. Parecería que la madera no es lo que asociamos con nuestro futuro, sin embargo, “El Siglo XXI será visto como el siglo de la madera”, dijo Peter Wilson, director general de iniciativas de diseño de madera en España. Él confía en que, dadas las sorprendentes cualidades de la madera, pronto será el material de elección para los edificios.

La madera como material del futuro fue un consenso común en la 74ª sesión del Comité de Bosques y la Industria Forestal de la CEPE celebrada en Ginebra, Suiza, del 18 al 20 de octubre de 2016. Sr. Hans-Joachim Danzer, cabeza de familia la empresa maderera, afirmó que, si los consumidores tuvieran que pagar el costo real de las emisiones de carbono y la eliminación de residuos en el precio de los bienes fabricados con la mayoría de los otros materiales, elegirían la madera. La industria de la construcción actualmente representa el 40% del consumo global de recursos y las emisiones de CO 2, según el Sr.

Harald Professner del Grupo Rhomberg. Señaló que usar madera para la construcción puede reducir el CO 2 las emisiones contenidas en los edificios en más del 90% y tiene muchas otras ventajas, como el rápido tiempo de construcción, la facilidad de uso y la competitividad de los costos. Estas cualidades han motivado a su compañía a adoptar la madera para sus proyectos, como resultado de la nueva generación de productos de madera maciza, como paneles de madera laminada cruzada y vigas laminadas.

En la región de la CEPE (Unión Europea), la participación de la construcción de madera en edificios residenciales varía considerablemente, del 90% en América del Norte al 8-10% en Europa, según el Sr. Maurizio Follesa de deLELEGNO, y se limita principalmente a una familia sola: edificios de poca altura. Los conceptos erróneos sobre el rendimiento de la madera conducen a su subutilización, especialmente en las ciudades. Esto llevó a un acuerdo unánime para invertir en la formación de arquitectos, urbanistas e investigadores sobre las cualidades de rendimiento de la madera, como material de ingeniería y sobre sus credenciales medioambientales.

Un panel de representantes de alto nivel de empresas privadas de productos forestales llegó a la misma conclusión de que la madera desempeña un papel clave en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Contrariamente a las creencias comunes, los altos directivos explicaron que las ganancias no entran en conflicto con el concepto de una economía verde; son necesarios para garantizar las prácticas de gestión forestal sostenible y la innovación. Una industria forestal próspera no solo proporcionará materiales para empresas de productos de madera como la construcción, sino que también garantizará empleo e ingresos para las áreas rurales y mantendrá saludables los bosques. Del mismo modo, en los países más pobres, es importante mantener un rendimiento adecuado del bosque, para que no se conviertan a otros usos insostenibles de la tierra.

Durante el panel de discusión, la certificación de productos forestales sostenibles fue citada como una herramienta útil para ganar confianza del consumidor y promover productos de madera. El comercio y la facilitación económica, por un lado, y la educación sobre el uso de la madera en el otro lado allanarán el camino para aumentar el uso de la madera en la región. De hecho, los representantes del sector privado abrazan el libre comercio, siempre y cuando el campo de juego esté nivelado. Pidieron una pronta resolución de varios acuerdos pendientes, como el Acuerdo de Madera blanda entre Canadá y EE. UU. Y el Acuerdo económico y comercial general entre Canadá y la UE.

Construir una infraestructura resiliente, que haga que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, y que el consumo y la producción sostenibles respalden el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

