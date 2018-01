El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recordó que a partir de este año el trámite para trasportar madera y cualquier especie de flora y fauna debe realizarse en línea.

En efecto, el 14 de enero de 2018 vence el plazo para que las Corporaciones Autónomas Regionales implementen el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), que permite la movilización de especímenes de la diversidad biológica dentro del territorio nacional, entre ellas todas las especies de madera procedente del bosque natural y de la reforestación comercial.

El Salvoconducto Único Nacional en Línea es uno de los mecanismos en que avanza el Gobierno Nacional para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las entidades. Según explicó Rey Ángel, vocero del Ministerio de Ambiente a través de un comunicado: “en este caso cuando usted requiera movilizar un espécimen de flora y fauna, ya no debe ir a las Corporaciones Autónomas Regionales a llenar documentos que requieren tiempos de trámite. Lo que se ha venido haciendo es utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones para generar este mecanismo. Las corporaciones a partir del 15 de enero ya deben estar listas expidiéndolo”.

El Ministerio de Ambiente aclaró a los usuarios que la expedición del salvoconducto no tendrá ningún costo y se utilizará para transportar por una sola vez los especímenes para los cuales fue expedido, “este documento contará con cobertura en todo el país y su vigencia no podrá exceder más de ocho días calendario”. No contar con el permiso acarrea sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

“Con esta medida se va a beneficiar, no solo al usuario con el trámite en línea, sino además a la biodiversidad, porque vamos a poder desarrollar un mejor control de la movilización de la flora y la fauna nacional; generando mejores condiciones de control, tanto de las autoridades ambientales, como por parte de la policía y las otras instancias de control en las carreteras y en general en el territorio nacional”, puntualizó Rey Ángel.

Para solicitar el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) es necesario haber realizado de manera previa la inscripción a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).

Con información de: www.elespectador.com

