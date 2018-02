Redacción M&M

Es una de las muestras de diseño mobiliario y decoración más sobresalientes de Norteamérica que, además del amplio y heterogéneo portafolio de propuestas, le ofrece sus visitantes, diferentes escenarios para hacer contactos yconcretar negocios.

Una muestra mobiliaria incluyente, amena, diversa, dirigida al sector comercializador de productos de grandes firmas de diseño y decoración interior, que dispuso, además de la muestra, eventos paralelos para ofrecer a sus visitantes, una agenda especializada que favoreciera el ambiente de negocios. Esta es la percepción que M&M –como medio de comunicación especializado en la industria mobiliaria e invitado a la reciente edición de Las Vegas Market– concluyó.

La feria se realiza anualmente, en el WorldMarket Center de la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos; y en dos ediciones: la primera que tiene cabida en la última semana de enero, la ‘Edición de Invierno’; y la segunda, la ‘Edición de Verano’, que se realiza durante la primera semana de agosto.

Las Vegas Market – Edición de Verano, se realizó entre el 30 de julio y el 3 de agosto pasado, y contó con la participación de cerca de 1.500 empresas expositoras, 4.000 compradores locales y más de mil internacionales; además de la presencia de importantes diseñadores, industriales, decoradores, fabricantes, y miembros de la prensa internacional –The New York Times, Elle Décor, CNN, House& Garden, y Casa Bella, entre otros–, especializados diseño mobiliario e interiorismo.

Un Lugar Único

La ciudad de Las Vegas es una de las más atractivas de Estados Unidos, no sólo por su vida nocturna, sino también porquefunciona como un epicentro comercial. Precisamente por esta razón, el organizador de la muestra, el International Market Centers (IMC), dispuso los más de 500 mil metros cuadrados del World Market Center para que los compradores pudieran admirar las propuestas de muebles, lámparas, piezas y accesorios decorativos, alfombras, textiles y tapices; realizar negocios; y disfrutar de las comodidades, lujos y espectáculos que solo ofrece un lugar como Las Vegas.

Los compradores tuvieron la oportunidad de recorrer los tres edificios del complejo comercial del World Market Center –A, B y C– en los que, a manera de centro comercial, los expositores distribuyeron sus productos.

Los “locales” fueron dispuestos de manera tal que los compradores pudieron disfrutar, cómodamente, de las eclécticas salas de exposición –a pesar de la temperatura que en verano alcanza un promedio de 36°C–, dispuestas por las firmas, varias de las cuales arrendaron hasta un piso para montar sus showroom, y en las que brilló también la presencia de figuras como Priscilla Presley, o Michael Amini, quienes por sus exquisitos diseños hacen parte del listado de los diseñadores favoritos de los consumidores estadounidenses.

A la par de la muestra, la organización ofreció a sus asistentes más que un lugar para exhibir y comprar lo último en muebles para el hogar y accesorios; acorde con “la ciudad del entretenimiento”, la Plaza Central del World Market Center, fue dispuesta para la presentación de shows al estilo del casino Caesars Palace, y del Circo del Sol que divirtieron a los visitantes.

“Si bien nuestro objetivo principal es asegurar que nuestros asistentes logren en Las Vegas Market nuevas conexiones y fuentes de inspiración para su negocio, también es importante que se diviertan y sientan un sentido de comunidad y camaradería. Por eso, el equipo organizador selecciona una variada programación de eventos especiales destinados a mejorar la experiencia de los comerciantes que asisten a la feria”, aseguro DorothyBelshaw, Presidente del segmento de Regalos y Decoración de Las Vegas Market Center.

Las Propuestas

En materia de tendencias, Las Vegas Market Edición/Verano presentó un portafolio diverso, enfocado en los estilos y gustos de todo tipo de consumidores: desde los clásicos infaltables en los hogares estadounidenses hasta los más vanguardistas, y desde los lujosos y costosos hasta líneas populares y económicas.

Entre las empresas asistentes estuvieron la firma multinacional Ashley, con sus sofás, poltronas, sillas y mesas de diseño contemporáneo; Daniel Stuart Studio, proveedor de muebles finos especializado en alta tapicería; Pacific Green Furniture, fabricante pionero y líder mundial en tecnología Palmwood® con especies de maderas tropicales; Blue Ocean, un importador al por mayor de mobiliario y piezas decorativas exclusivas para el mercado estadounidense; Noir, un fabricante de muebles para el hogar que hacen hincapié en los diseños naturales; Lexington, con un portafolio de productos 100 por ciento clásicos; Brownstone, fabricante de muebles de alta gama de diseño atemporal; y Aico Furniture que de la mano de los diseñadores Michael Armini y Jane Seymour, han creado piezas exquisitas para sofisticados espacios.

Cabe destacar que, en algunas de las anteriores propuestas predominó el “ármelo a su gusto”, una solución que le ofrece al cliente final, la posibilidad de diseñar su mueble según sus preferencias o necesidades; así, si gusta de un tablero para mesa específico, y de unas patas, entre las diferentes opciones ofrecidas por el fabricante, puede armar la mesa a su gusto.

En la muestra mobiliaria y decorativa, también se destacaron los productos “Made in USA” –sello a través del cual los fabricantes buscan identificar, diferenciar y promover los productos 100 por ciento estadounidenses– a fin de resaltar su origen –como valor agregado– frente a los fabricados en otros países que, a pesar de su bajo costo comercial, no logran la calidad de los muebles “Made in USA”.

Igualmente, hizo parte de la muestra, el segmento de colchonería en el que despuntaron los colchones y almohadas ecológicos elaborados en fibras 100 por ciento orgánicas, como algodón, lana, seda o espumas de soya o caucho natural, o con productos de alta tecnología como el Techno Gel, producido por la empresa que lleva el mismo nombre; y el segmento de regalos y decoración en los que la pluralidad fue una constante gracias a más de mil diferentes piezas –esculturas, lámparas, y antigüedades– para la decoración del hogar, elaboradas en madera, bronce, plástico y materiales reciclados.

Diseño y Negocios

Uno de los mayores atractivos de Las Vegas Market Center, es el énfasis que hace en que la visita de los compradores internacionales tenga éxito en número y calidad de transacciones; y para ello les brindan diversas herramientas a fin que celebren, para sus tiendas mobiliarias, negocios promisorios y exitosos.

Para ello, los organizadores de la muestra, ofrecieron, además de facilidades tecnológicas para la comunicación (Internet, acceso a redes sociales), una atractiva programación de seminarios gratuitos dirigidos a los profesionales de diseño, los minoristas y otros visitantes, dictados por los más reconocidos diseñadores y decoradores de interiores de Estados Unidos, quienes, además de presentar sus propuestas, enseñaron las claves para lograr el éxito en la industria mobiliaria.

Así, para hablar sobre las tendencias que estarán de moda en los próximos meses del 2012, los conferencistas invitados fueron Betsy Burnham, diseñadora y fundadora de Burnham Design, y una de las principales exponentes del diseño contemporáneo de alta gama del Norteamérica; Philip Gorrivan, diseñador y dueño de la firma neoyorkina Philip Gorrivan Design, que se destaca por su visión clásica del diseño mobiliario; Darren Henault, fundador de Darren Henault Interiors, y uno de los más destacados creadores de espacios de lujo; y Ron Woodson y Rummerfield Jaime, propietarios de la empresa de diseño interior Woodson & House Rummer Field, responsables del estilo californiano del siglo XXI.

Igualmente, en otros temas como las tendencias de consumo y el diseño, las tendencias de sostenibilidad, las estrategias de comercialización, los nuevos enfoques en la comercialización de colchones, el marketing y servicio al cliente, manejo de inventario, el espíritu de servicio dentro de las organizaciones, diseño de tendencia tecnológica, y las redes sociales para crear “ruido” y atraer clientes; los conferencistas invitados fueron empresarios, industriales, decoradores o periodistas de la talla de Paul Thompson, Patty Grossman, Cassandra La Valle o Laurie Clark.

Adicional a esta preparación académica, los compradores contaron con el International Buyers Lounge –o Salón de Compradores Internacionales–, en donde además de recibir información sobre los seminarios y las propuestas de los expositores, y gracias a la intervención de intérpretes en español, francés, alemán, italiano, portugués, chino y japonés; tuvieron facilidades para administrar a distancia sus locales, negocios y oficinas.

Lo Que Vendrá

El equipo anfitrión de Las Vegas Market Center ya anunció las fechas de las próximas ediciones de esta muestra comercial que, en su Edición de Invierno, se realizará entre el 28 de enero y el primero de febrero de 2013, y en su Edición de Verano, entre el 29 de julio y el 2 de agosto del mismo año, en el World Market Center.

Nuevos expositores, mayores espacios comerciales para que los fabricantes exhiban sus productos, nuevas categorías comoel mobiliario “estilo de vida” o el de accesorios de alta gama para la decoración del hogar; son algunas de las novedades a las que los compradores podrán acceder confirmando su inscripción y asistencia como visitantes en la página web www.lasvegasmarket.com.

Fuentes y fotografías