Entre los estilos identificados en el marco de la realidad ideal del espacio doméstico”, existe uno de compleja mención pero que en términos prácticos, aparece frecuente en casi cualquier espacio habitacional. ‘Morfología Natural’ es el estilo que recrea las formas orgánicas a los objetos de uso cotidiano, entre ellos, los muebles; y lo explica en esta entrega, el Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario Sena

Con el propósito de acompañar y orientar al sector industrial –especialmente a las pequeñas y medianas empresas de mobiliario, colombianas– en su proceso de incorporar las herramientas del diseño a sus maneras de crear y producir, el Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario Sena, ha adelantado una serie de interesantes estudios basados en el análisis y monitoreo de los comportamientos y prácticas de los fabricantes, consumidores y exponentes del diseño, a nivel mundial y local (1).

Entre los resultados, y producto precisamente del primer ciclo de investigación, el Observatorio presenta al sector, los estilos de mobiliario y decoración propios del Universo doméstico identificados, explicando desde sus orígenes y características hasta sus manifestaciones, esto con el fin de que diseñadores y equipos creativos dedicados a la producción de muebles, los identifiquen, consideren y utilicen como elementos conceptuales, en sus departamentos de diseño, talleres y plantas, para la generación de nuevos objetos y espacios.

En la presente entrega, el elegido es el estilo ‘Morfología Natural’ (y sus dos corrientes, Análoga y Digital) por su notable influencia actual en la producción de muebles y objetos en madera, entre otros productos, y por su base conceptual, útil para los fabricantes y atractiva para el mercado. Éste se caracteriza, principalmente, por combinar tecnología y técnicas en un objeto que ha tenido a la naturaleza como su fuente principal de inspiración; de allí que el estilo reúna objetos elaborados con técnicas artesanales y otros, con alta tecnología.

La Naturaleza como Punto de Partida

La ‘Morfología natural’, surge como una propuesta de revolución formal que –de lo teórico a lo practico– abre paso hacia el diseño y producción de objetos y espacios materializados y organizados, a partir de una mirada “ampliada” de la naturaleza; esto es, ver las formas, colores, texturas y dimensiones de lo natural a través de “pantallas o lentes” que aumentan la realidad y los detalles para sugerir al observador, nuevos conceptos e ideas.

Su presencia en el proceso creativo existe desde el origen de los tiempos, pues las diferentes manifestaciones de la naturaleza le han servido al hombre como inspiración para la construcción de mundos artificiales: en el arte como “musa detonante” de grandes obras; en la arquitectura y la ingeniería como maestra de estructuras y soluciones eficientes; en la música como origen de sonidos y melodías; y en el diseño como referente para el nacimiento de objetos y estilos.

Es así como en las primeras civilizaciones, el mobiliario era considerado un factor de supremacía y honor, representado muchas veces por piezas con abundantes detalles, cargadas de simbolismo y que, además, daban cuenta de la relación que cada cultura tenía con su entorno –el cosmos, los animales y plantas de poder, las deidades y los rituales– de hecho, son reiterativos en los muebles que decoraban y servían en palacios y tronos, una rica exhibición de literalidades y expresiones fieles a la realidad en su estructura: mesas y sillas con patas de animales o asientos con forma de lomo de leones o perros, en materiales puros.

La historia formal del mueble nace así, con un aporte orgánico donde aparecen los detalles de enredaderas, arabescos, hojas y flores que fueron la base creativa de los muebles clásicos: los isabelinos (2), delicados y ligeros, y los producidos en el Barroco (3) de rasgos más “fuertes” y recargados; ambos con un valor agregado concentrado en la ornamentación que dotó al mueble de relieve y le otorgó una incuestionable riqueza estética.

Tiempo después de la industrialización, a principios del siglo XX, aparecen escuelas y vanguardias que retoman la naturaleza como el eje central de su filosofía creativa, como contrapropuesta a la estética rígida y fría que llega con la máquina.

Así aparece el Art Nouveau (4) que revela en sus objetos una visión del mundo cargada de estéticas delicadas en las que las formas florales y vegetales se evidencian en rejas y piezas de mobiliario interior, exterior y para espacios públicos. Las sillas ‘Calvet’ y ‘Batló’, del arquitecto español Antoni Gaudí –máximo representante del Modernismo catalán–, son algunas de las muestras más famosas de la inclinación formal de la época, del uso de la madera (roble) y de la elaboración de piezas en tres partes que aseguraban un buen comportamiento de la estructura en cuanto a expansión y contracción.

En la era moderna, varios y de diversa naturaleza fueron los hechos que demarcaron los caminos del diseño industrial y de muebles, en particular. La llegada del hombre a la luna (1969) y el interés por el espacio exterior dieron como resultado la exploración de fantásticas formas que abrieron paso a posibilidades y configuraciones que antes se creían imposibles. En esta fracción de la historia, los avances en la tecnología y la libre divulgación de la información, también ampliaron las fuentes de inspiración de los diseñadores y artistas, permitiéndoles ahondar en los universos de lo natural.

Un buen ejemplo, en el campo industrial, fue la masificación del uso de los polímeros en la década de los años 50, que transforma la concepción de la producción hacia lo masivo y económico y renueva las ideas sobre el espacio hacia lo colorido y ondulante.

Como respuesta a la oleada de consumidores jóvenes, fueron materializados objetos como la ‘Bubble Chair’, un clásico del diseño retro futurista del diseñador finlandés Eero Aarnio, mundialmente famoso por sus sillones; y las obras del danés Verner Panton, uno de los diseñadores industriales más influyentes en el campo de diseño de mobiliario, de fines del siglo XX. Ambos revelaron en su trabajo, los rasgos estéticos y formales del futurismo: formas geométricas truncadas, burbujas y ondas, colores brillantes y un destacado manejo de los materiales plásticos y la fibra de vidrio.

Con el nacimiento y auge del Futurismo y del Diseño Orgánico de los años 60’s, característico de los países escandinavos, se extendieron los límites formales en los objetos y las posibilidades de transformación de los materiales se ampliaron también. Las curvaturas de las piezas de mobiliario ganaron en perfección, limpieza y definición gracias a la sistematización de los procesos industriales y por ende, a la precisión dimensional; y la madera dejó de ser trabajada como un bloque tallado y se convirtió en un material maleable a partir de la aparición y uso de las láminas y los sistemas de calor.

Un gran exponente de esta mirada del diseño orgánico fue el gran arquitecto y diseñador danés Arne Jacobsen quien, valiéndose de referentes naturales y sencillos, logró producir objetos armónicos con altos contenidos estéticos –fabricados en nuevos materiales aunque con fuerte presencia de la madera– y muchos de ellos clásicos de gran éxito comercial como la ‘Silla Hormiga’ (1951) y las sillas ‘Cisne’ y ‘Huevo’ diseñadas para el hotel SAS.

Estilo: tiene su origen en el término latino stilus, y se utiliza en diversos ámbitos, aunque el más habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación. Específicamente el ‘estilo’ en el mobiliario hace alusión a una serie de cualidades y características desde todos los ámbitos del objeto que, al convertirse en constantes, unifican rasgos y variables que definen un lenguaje.

Entre lo Análogo y lo Digital

Dos, son las corrientes que pueden evidenciarse en los objetos pertenecientes al estilo ‘Morfología Natural’, una denominada digital y la otra, análoga; ambas toman los referentes de la naturaleza pero su diferencia radica en la manera cómo los diseñadores y fabricantes de muebles procesan y analizan la información y a partir de los resultados, obtienen propuestas morfológicas que dan vida a nuevas piezas.

En síntesis, la corriente análoga puede leerse como la continuación de las expresiones tradicionales del diseño orgánico, representadas en los trabajos de Arne Jacobsen y del diseñador industrial británico, Ross Lovegrove –creativo de la compañía Knoll en Paris, padre del exitoso sistema de oficina Alessandri, y un “seductor” de consumidores gracias a las formas fluidas, la tecnología eficiente, los materiales coloridos y la sensibilidad orgánica de sus obras mobiliarias– como representante actual.

La corriente digital se lee como una manifestación de los avances de las tecnologías digitales; es decir, que los objetos que hacen parte de la corriente digital, responden a las estéticas resultantes del uso de las tecnologías digitales, fotografías que se componen de píxeles, colores, luz y códigos binarios.

Corriente Análoga: Naturaleza al natural.

La Morfología natural análoga exhibe el concepto orgánico en su máxima expresión, algunos de los resultados formales, de hecho, pueden verse literales porque recrean fielmente los referentes de la naturaleza: siluetas no procesadas que muestran movimientos, transformaciones, ondas, crecimientos y cambios de calibre, entre otros rasgos propios de los elementos naturales referentes. Por lo general, las formas de esta corriente no se pueden definir desde lo geométrico, de ahí su denominación orgánica, con dimensiones variables que ofrecen sensaciones fluidas.

Un ejemplo de esta corriente es ‘Livingstone’, proyecto de la diseñadora francesa Stephanie Marin que consiste en una serie de cojines de piso, con forma y apariencia de piedra rígida, cuyos tamaños y texturas juegan con la percepción visual del observador o del usuario que, al interactuar con ella, descubre un elemento suave, mullido y agradable.

Vale anotar que los objetos de la corriente análoga pueden ser piezas difíciles de definir como objetos específicos y que suelen ser confundidos con lo escultórico, como es el caso de la silla ‘Biophilia’ del diseñador Ross Lovegrove, que propone un nuevo diálogo entre tiempo, forma y espacio dado que combina el diseño orgánico pionero de la catedral de la Sagrada Familia de Antonio Gaudi, con la experiencia de la marca VONDOM (5) en tecnología avanzada de roto-moldeado. Por lo general, estos diseños comercialmente, resultan fascinantes, novedosos y exitosos.

En el caso de los elementos naturales que se adaptan para ser directamente piezas de mobiliario, la corriente toma un giro en el que lo puro y lo rústico marcan el lenguaje; los tonos cafés son el eje central; y el uso se concentra en los espacios exteriores (patios y jardines) o en los ambientes campestres, principalmente.

Se trata de piezas concebidas para usuarios informales y prácticos que buscan soluciones inmediatas y que se deleitan con la estética natural; muebles que son el resultado de un proceso de re contextualización; que pasan de ser un elemento propio del mundo natural a un objeto para descansar o almacenar; y que debido a sus condiciones de origen espontáneo, no son formas serializables.

Corriente Digital: Ciencia y creatividad, naturaleza a través del lente.

Avances tecnológicos como la nanotecnología, nuevos materiales, procesos productivos efectuados por equipos de control numérico que incluyen pre-visualización de objetos a través de dispositivos y software, unidos a la posibilidad de acceder a imágenes arrojadas tras descubrimientos científicos –como la cadena de ADN y conexiones neuronales– han servido desde hace varios años para dar origen a objetos nuevos desde lo esencial.

Conocer la estructura y la composición interna de los ecosistemas les ha permitido a los diseñadores y fabricantes de muebles, descubrir nuevas organizaciones morfológicas que son a su vez originales fuentes de inspiración para crear piezas innovadoras que evidencian cambios formales. En esta corriente, los objetos se construyen con piezas que funcionan como partículas, algunos como retículas o mallas que permiten curvaturas pronunciadas, partes de un todo, tal como sucede en los diseños del arquitecto londinense, Daniel Widrig, exponente destacado de la tridimensionalidad.

Los experimentos científicos, los laboratorios y las imágenes que aparecen tras observar el mundo a través de un microscopio, son los ámbitos que exponen las características de este estilo que se presenta como una opción creativa poco convencional para un consumidor tradicional, pero que tiene gran aceptación en nichos de mercado donde la irreverencia, vanguardia y futurismo son dominantes.

Las propuestas y los proyectos de diseño en esta área, nacen de grupos de investigación de instituciones como el MIT (Massachusetts Institute of Technology) –uno de los más prometedores sobre morfología experimental o Morfogénesis digital (6)– que se ha concentrado en explorar la manera como el diseño digital y las tecnologías de fabricación “median entre la materia y el medio ambiente para transformar, radicalmente, el diseño y construcción de objetos, edificios y sistemas”; y que lidera la diseñadora Neri Oxman (7).

Otras propuestas destacadas en esta línea y en el campo mobiliario, son las del japonés Yuya Ushida, interesado en desarrollar objetos prácticos que contribuyan a simplificar la vida cotidiana de las personas y defensor, más que de la estética, de la comprensión de los materiales, las técnicas y los aspectos de usabilidad de los productos.

Así, ha propuesto piezas en función de los espacios y con la posibilidad de ser personalizadas; uno de los ejemplos más reconocidos es “XXXX”, un sistema de muebles plegables que le permite a los usuarios expandir y contraer cada uno de los elementos del sistema y ajustarlos al tamaño del espacio donde sirven; que revela movimiento, transformable y cambiante, principios que nacen de los comportamientos de organismos naturales.

Actualmente, son los sitios web de diseño y las ferias de mobiliario internacionales, las que exhiben las propuestas de diseñadores jóvenes, en esta materia; propuestas que nacen de proyectos de grado y concursos para el diseño del futuro, como los que presenta la organización Designboom.

La Morfología natural toma fuerza por estos días; es un eje dinamizador de los procesos de diseño que aporta a la innovación de marcas y empresas, y abre posibilidades a estéticas refrescantes para el mercado del mobiliario convencional. Los fabricantes de muebles pueden hallar en esta corriente, un sinnúmero de alternativas para crear productos exitosos, como lo ha demostrado a lo largo de la historia.

Naturalmente Industrial: Los Exponentes y sus Obras

-Foto: 01 Silla Brasil. Pie de foto: Silla ‘Brasil’ de edición limitada, diseñada por Daniel Widrig. Se destaca por su sistema de bifurcación estructural, que parte de tres patas que se extienden desde el suelo y se transforman en brazos, respaldo y superficie de asiento; sensación pura de fluido movimiento.

-Foto: http www arch2o com Daniel Widrig. Pie de foto: ‘Enignum’, escultórica silla de Widrig, de gran plasticidad, belleza y armonía.

-Fotos: wwwoontcom Octopus-Máximo-Riera- + pictures woont com Máximo-Riera-Octopus (esta última va más pequeña que la otra foto) Pie de foto: Morfología Natural, evidente y textual. La silla ‘Pulpo’, de Máximo Rivera, combina las formas del mueble barroco y las formas corporales del octópodo molusco; un proyecto posible gracias al uso de tecnología CNC para el moldeado, entre otros procesos.

Nota: Armar conjunto con estas dos fotos y sus pie de fotos, porque los muebles son de un mismo diseñador

-Foto: 12 Tejido Monocoque. Pie de foto: El tejido estructural Monocoque 2, de Neri Oxman es producto de su dominio de la impresión en 3D, su búsqueda por hallar nuevos algoritmos inspirados en la naturaleza y la relación que existe entre el diseño digital y las nuevas técnicas de fabricación.

-Foto: 14 Beast. Pie de foto: ‘Beast’, interpretación de diván modernista en acrílico, creado por Oxman, exhibido en el museo de la ciencia de Boston. Se trata de una entidad orgánica que, como objeto tridimensional, proporciona múltiples posiciones de asiento y por ende genera experiencias siempre diferentes.

-Foto: espaciohogar com. Pie de foto: El diseño de Verner Panton (1967) más famoso y producido en masa, por tratarse de una sola pieza de inyección de plástico. La relación entre Panton y la empresa Vitra comienza a principios de 1960. Este es el primer producto, creación propia de Vitra.

Nota: Armar conjunto con estas dos fotos y sus pie de fotos, porque los muebles son de un mismo diseñador

-Fotos: jeanniejeannie com + edilportale com Livingstore. + 09 Livingston. Pie de foto: ‘Livingstone’ de Stephanie Marin., es el juego de las percepciones y las sensaciones.

-Foto: Biophilia http www red aede es. Pie de foto: ‘Biophilia’, de Ross Lovegrove, para la firma Vondom, exhiben en sus asientos de superficie escalonada no solo el espíritu de una de las obras más importantes de Gaudí sino también, la aplicación de alta tecnología de fabricación.

Nota: Armar conjunto con estas dos fotos y sus pie de fotos, porque los muebles son de un mismo diseñador

-Fotos: anonymousdcom YUYA + hallo040 nl YuyaUshida01. Pie de foto: Pie de foto: ‘XXXX’ Sistema de mobiliario transformable, de Yuya Ushida, formado por cuatro componentes en diferentes longitudes. Cuando se ponen juntos, el conjunto se convierte en algo más que la suma de sus partes de una manera sinérgica, se expande y se contrae según sea necesario. Fuente: www.yuyavsdesign.com

-Fotos: diario.design.com Gaudi. Pie de foto: Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, diseñó y materializó, además de sorprendentes obras arquitectónicas, piezas mobiliarias de claros rasgos orgánicos. La silla diseñada para la sala de juntas de la Casa Calvet, es un ejemplo. En ella, Gaudí utiliza geometrías circulares y de granos de café encajados en su respaldo.

Nota: Armar conjunto con estas cuatro fotos y sus pie de fotos, porque los muebles son de un mismo diseñador

-Fotos: www boumbang com Eero-Aarnio-Tipi + media liveauctiongroup net Eero + www housefish com Eero + www edilportale com Eero. Pie de foto: Además de sus creaciones en fibra de vidrio y plástico, Eero Aarnio es famoso por sus muebles con formas de animales, estéticamente impactantes, sorprendentemente ergonómicos y curiosamente divertidos.

-Foto: 06 Silla Hormiga Pie de foto: De Arne Jacobsen, la ‘Silla Hormiga’ (1952), cuyo nombre obedece a curvilínea forma de hormiga de cabeza levantada. El diseño buscó la ligereza, la estabilidad, la facilidad de transporte y la posibilidad de que el usuario moviera sus pies sin chocar con las patas del mueble. Posteriormente, y tras la popularidad de la silla, apareció una versión con cuatro patas.

