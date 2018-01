Diversas empresas colombianas dedicadas a la transformación, fabricación y comercialización de productos de madera adelantan hoy proyectos forestales sustentados en el establecimiento de plantaciones, con el propósito de generar fuentes de madera sostenibles que, por su importancia para el desarrollo industrial país, merecen un reconocimiento especial y público.

Entre los distintos objetivos que persigue la reforestación –y que le han hecho una actividad económica y ambiental fuerte en el mundo– está la recuperación de áreas degradadas y bosques afectados por la ampliación de áreas rurales, agrícolas o ganaderas; y la generación de beneficios sociales gracias Al desarrollo de actividades productivas que involucran a la población cercana a la zona reforestada y que les representa ingresos económicos y una mejor calidad de vida.

Paralelamente están también, la puesta en marcha de planes de mejoramiento continuo –con especies nativas e introducidas– que redundan en nuevos hallazgos en materia forestal y silvicultural; el establecimiento de proyectos forestales productivos como alternativa para el uso sostenible de la tierra; la generación de productos de alta calidad y el fortalecimiento de sector forestal.

Estos y otros aportes han llegado de la mano con el ejercicio de la reforestación y por iniciativa de pujantes empresas que le han apostado a esta actividad. Por lo anterior, y con base en datos recopilados por este medio y Fedemaderas, M&M presenta de forma sucinta, los 20 proyectos forestales más grandes de Colombia –según el reporte del número de hectáreas sembradas hasta el año 2012– de compañías o colectivos que adelantan actividad reforestadora, en pro del desarrollo económico y ambiental del país

Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A

Proyecto: Proyecto Forestal Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Fecha de inicio: 1969. Lugar: Región Andina, Cordilleras occidental y central en Antioquia, Tolima, Quindío, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, y 36 municipios en otros departamentos. Hectáreas: 69.300, de las cuales 38.124 son plantaciones propias; 6.543, plantaciones de cuentas en participación; 21.492 pertenecen a bosques naturales protegidos; 630 a áreas dedicadas a la investigación; y 3.144 para infraestructura y vías. Especies: Pino y eucalipto. Objetivo del proyecto: Asegurar una fuente sostenible de madera para producir pulpa, papel y cartón.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Proyecto: Programa Forestal de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Banco KfW. Fecha de inicio: Junio de 1993. Lugar: 58 municipios cafeteros en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander y Tolima. Hectáreas: 69.193, de estas, 20.865 están reservadas para conservación y recuperación de bosques nativos en fincas cafeteras; 31.768 para plantaciones forestales homogéneas en 5.588 fincas cafeteras; y 16.561 para sistemas agroforestales con café en 7.231 fincas. Especies: El 68% de las áreas de plantaciones y sistemas agroforestales se han establecido con P. patula, E. grandis y C. alliodora. Un 26% con P. tecunumanii, P. oocarpa, C. lusitanica, A. acuminata, P. maziminoii, T. rosea y O. pyramidale, y el 7% restante corresponde a más de 66 especies, principalmente nativas de presencia común en la zona cafetera: C. odorata, C. gerascanthus, G. arbórea, A. mangium y A. carbonaria. Objetivo del proyecto: Consolidar el uso forestal productivo como alternativa de diversificación de ingresos para los caficultores, y la generación de empleos que mejoren las condiciones de vida de la población rural.

Proyectos Forestales La Primavera

Proyecto: Proyecto MDL para la Restauración Forestal de Corredores Biológicos y Productivos. Lugar: Llanos Orientales. Hectáreas: 27.961. Especies: Acacia mangium, Eucalyptus pellita, Eucalyptus grandis, Eucalyptus teriticornis, Pinus caribaea, Pinus oocarpa y Tectona grandis. Objetivo del proyecto: Establecer plantaciones forestales comerciales y restaurar bosques naturales en la Orinoquia alta de Colombia.

Pizano S.A

Proyecto: Pizano S.A. Fecha de inicio: 1981. Lugar: Sabanas del Caribe, departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar. Hectáreas: 22.000. Especie: Pachiraquinata, Gmelina arbórea y Eucalyptus spp. Objetivo del proyecto: Producción de madera para la industria de tableros contrachapados y tableros de astillas aglomerada, además de los servicios ambientales como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Núcleos S.A. – Cipreses de Colombia S.A.

Proyecto: Cipreses de Colombia S.A. Fecha de inicio: Julio de 1963. Lugar: Departamento de Antioquia, Medellín, Caldas, Yarumal y Yolombó. Hectáreas: 12.610 ha. Especie: Pinus spp, Ciprés y Eucalipto.

Objetivo del proyecto: Garantizar en las plantaciones establecidas, una producción sostenible de madera para diferentes usos industriales.

Reforestadora Integral de Antioquia

Proyecto: Reforestadora Integral de Antioquia (RIA S.A.) Sociedad de Economía Mixta. Fecha de inicio: Febrero de 2003. Lugar: Departamento de Antioquia; Nordeste 2.560 has; Occidente 1.452 has; Norte 1.546 has; Bajo Cauca 1.262 has; Urabá 2.067 has; Suroeste 2.371 has. Hectáreas: 11.260. Especie: Pino oocarpa, Pino Tecunumanii, Pino patula, Acacia mangium, Teca y Melina. Objetivo del proyecto: Producir, transformar y comercializar productos maderables y no maderables a través de líneas diversificadas para optimizar los productos, en mercados nacionales e internacionales.

Corpoverde

Proyecto: Corpoverde. Fecha de inicio: 2007. Lugar: Puerto Carreño (Vichada). Hectáreas: 9.870 sembradas de las 53.400 ha que componen el proyecto. Especie: 55% eucalipto pellita y entreticornis, 20% pino caribea y 25% acacia mangium. Objetivo del proyecto: Para los próximos cinco años, establecer una siembra en la totalidad de los predios, y el manejo de un área importante de ciclos cortos de soya, sorgo y maíz.

Compañía Agrícola de la Sierra

Nombre del proyecto: Compañía Agrícola de la Sierra, Sucursal Colombia. Fecha de inicio: Formulación y evaluación del proyecto en febrero de 2006. Inicio de actividades, octubre de 2006. Lugar: Sub regiones del Nordeste y Magdalena Medio del departamento de Antioquia, con influencia directa sobre los municipios, Amalfi, Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo, Caracolí y San Roque. Hectáreas: 7.500 ha ya establecidas, de 25.000 ha. Especie: Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii. Objetivo del proyecto: A través de una silvicultura intensiva, producir madera sólida de alto valor para abastecer procesos industriales.

EPM

Nombre del proyecto: Programa de Fomento Forestal (PFF). Fecha de inicio: Mayo de 1980. Lugar: Cuencas hidrográficas que abastecen los embalses de EPM. Hectáreas: 7.179 en plantaciones forestales; sin embargo, no todo el material que producen los viveros va a consumo interno, gran parte lo entrega, gratuitamente, la empresa, a los propietarios de predios en las cuencas hidrográficas de interés. Especie: Cultivos de caucho y guadua; ciprés, pinos, eucaliptos, guayacán rosado, melina, cedro, abarco para reforestación comercial; y Acacia japonesa y mangium para la recuperación de áreas degradadas. Objetivo del proyecto: El programa PFF de EPM, tiene como objetivo la protección y mejoramiento de los acueductos mediante la entrega gratuita de plántulas para reforestación, además de los servicios ecosistémicos de cuencas hidrográficas que abastecen los embalses para la generación de energía y agua potable.

Reforestadora El Guásimo

Nombre del proyecto: Empresa MS Timberlando Holdings Limited, (propietaria de la Reforestadora El Guásimo). Fecha de inicio: Más de 25 años. Lugar: Angostura y Yarumal (Antioquia), Neira, Villamaria y alto del guamo, en el departamento de Caldas, y Herveo en Tolima. Hectáreas: 6.588 reforestables, de 10.852 ha las cuales son bosques naturales y áreas no reforestables. Especie: Pino patula y maximinoi. Objetivo del proyecto: Mantener la sostenibilidad del proyecto de reforestación.

Refocosta

Nombre del proyecto: Villanueva y La Gloria. Fecha de inicio: 1982. Lugar: Municipio de Villanueva (Casanare), y La Gloria en el corregimiento de Monterrubio, Municipio de Sabanas de San Ángel, (Magdalena). Hectáreas: 6431 ha. Especie: En Villanueva: Pino Caribe (Pinus caribaea) y Eucalipto pellita (Eucaliptus pellita). En La Gloria, Teca (Tectona grandis), Eucalipto Tereticornis (Eucaliptus tereticornis), Roble o Flor Morado (Tabebuia rosea), Melina (Gmelina arborea). Objetivo del proyecto: Mantener y mejorar el activo forestal de la empresa con el fin de alimentar sus plantas de transformación de madera.

Inverbosques S.A.

Nombre del proyecto: Inverbosques S.A. Gerencia de Proyectos Forestales. Fecha de creación: 2007

Lugar: Puerto Carreño (Vichada). Hectáreas: 6.200. Especie: Eucalipto Pellita 40% y Acacia Mangium 60%. Objetivo del proyecto: Plantaciones forestales con fines de aserrío MDF y/o biomasa. Proyección del proyecto: Alcanzar un potencial de siembra de 42.000 hectáreas.

Organización Argos – Tekia S.A.S.

Número de Hectáreas: 6.151 ha (1).

GRESCO

Nombre del proyecto: GRESCO, conformado por Pro – Oriente S. A. S., Maderas de Oriente S. A., Agroindustrias la Florida S. A. y Global de Inversiones S. C. A. Fecha de creación: 1971. Lugar: Departamento de Caldas, en los municipios de Pensilvania y Manzanares. Hectáreas: 4.000.

Especie: Pino Pátula y Maximinoi. Objetivo del proyecto: Reforestación Comercial, madera destinada al mercado de embalajes, muebles y construcción principalmente.

Kanguroid

Nombre del proyecto: 3f Kanguroid – Bosques Del Futuro S.A. Fecha de inicio: Enero de 2000

Lugar: Núcleo Forestal de Tierralta, departamento de Córdoba. Hectáreas: 3.500. Especie: Acacia Mangium Wild y Gmelina Arborea. Objetivo del proyecto: Transformar la madera producida para lograr el máximo valor agregado del producto, además de optimizar la producción por medio del mejoramiento genético y tecnológico.

Tablemac

Número de hectáreas: De las 5.051 ha de tierra, propiedad de la compañía, 3.178 están en plantaciones comerciales; durante 2010, la compañía sembró 300 ha nuevas, e hizo mantenimiento a 2.328 ha. Lugar: Yarumal (Antioquia), Pacora (Caldas) y Herveo en el Norte del Tolima (2).

PROCUENCA

Nombre del proyecto: Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná – Procuenca. Fecha de inicio: Junio de 2001, primeras plantaciones, julio 2002. Lugar: Cuenca del río Chinchiná, en los municipios de Manizales y Villamaría; parcialmente Neira, Palestina y Chinchiná. Hectáreas: 3.147 ha productivas y 698 ha de conservación. Especie: Pinos centroamericanos, patula, maximinoi, tecunumanii, nogal cafetero, aliso o cerezo. Objetivo del proyecto: Consolidar un proceso de desarrollo forestal sostenible en la Cuenca del Río Chinchiná, orientado a asegurar la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y a generar una alternativa de producción y empleo para la ciudad y la región.

Asociación de Jericó

Número de Hectáreas: 3.100 (3).

Madeflex

Proyecto: Madeflex 1. Fecha de inicio: Marzo de 2009. Lugar: Región de los Montes de María en jurisdicción de los municipios de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno (Bolívar). Hectáreas: 3000 del proyecto en ejecución. Todos los proyectos que esta empresa ha realizado desde el año 2005, y las hectáreas propias que tiene establecidas en la Reforestadora San Sebastián, suman 12.000 ha. Especie: Eucalyptus. Objetivo del proyecto: Establecer una plantación forestal comercial de 3.000 ha con las especies Eucalyptus tereticornis y Eucalyptus camaldulensis, para la producción de madera para fibra, postes y aserrío

Inmunizar del Llano

Nombre del proyecto: Inmunizar del Llano. Fecha Inicio: Año 2000. Lugar: Puerto López (Meta). Hectáreas: 1.200 ha. Especies: Pino Caribea Y Eucalipto Pellita. Objetivo del Proyecto: Cultivo de bosques para suministrar de manera permanente, madera para nuestra empresa Inmunizar del Llano.

