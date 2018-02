Enrique Trujillo

Ingeniero Forestal

Las variables y fines de los negocios son relativos y la visión comercial del negocio de la reforestación, no es la excepción, varía en la medida de quien lo emprende y a sus intereses. Así, si el reforestador es una empresa industrial que requiere la madera de la plantación para atender sus procesos, la actividad estratégica se orientará a la producción de materia prima para la sostenibilidad de las actividades productivas del negocio; mientras que si el reforestador carece de un proceso industrial y su expectativa es la venta de madera a terceros, el horizonte cambia, el negocio requerirá de un análisis y tratamiento del tema con otro enfoque.

En general, las plantaciones pueden ser establecidas como un negocio con diferentes propósitos –por ejemplo, la venta de carbono, la de servicios medioambientales o la conservación y recuperación de suelos, entre otros, todos con utilidades, bien sea en dinero o en efectos directos de la plantación– y en el que además, existen diferentes enfoques a nivel comercial.

En este último sentido, son los indicadores financieros como el Valor Presente Neto – VPN, la Tasa Interna de Retorno – TIR y la relación Beneficio Costo – B/C, las hojas de ruta utilizadas para estimarlo. En cualquiera de los casos, las preguntas obligadas serán cuánto cuesta la plantación y por supuesto, cuánto renta; consideraciones que tienden a percibir los interesados en entrar en este negocio, como teóricas y un tanto abstractas debido al largo plazo para lograr el retorno de la inversión, por lo que es necesario revisar opciones realistas y prácticas de entender e implementar.

Precisamente, describimos a continuación, el negocio de la reforestación tomando como referencia, el punto de vista de los ingresos por concepto de venta de madera a partir del valor del m³; concepto que permite, de primera mano, conocer si el negocio es viable al comparar el valor del m³ producido, contra su valor de compra.

De lo Sencillo a lo Complejo: Un Ejemplo

El siguiente es un ejemplo teórico (*), pero basado en cifras y condiciones reales que pretende, principalmente, ofrecer una metodología de cálculo que oriente al reforestador sobre la forma de entender su negocio, diferente a los indicadores financieros tradicionales antes mencionados pero sin la pretensión de reemplazarlos como los importantes análisis financieros del negocio que son.

El modelo parte de un flujo de caja que contempla todos los gastos e ingresos del proyecto y en el que son dos, las cifras relevantes: el costo por Ha. de todo el proyecto a precio actual, y el valor del m³ producido.

El costo total de la plantación a precios de hoy, para una plantación convencional puede estimarse entre 3 y 6 millones de pesos/ha) o más, según las condiciones y turno del proyecto; presumamos, para este ejemplo una cifra de 4,5 millones de pesos/ha, precios 2012, aunque hay proyectos específicos cuyo costo total puede ser menor a $3.000.000 y otros, con costos mayores a los $6.000.000; aunque la gran mayoría se encuentran en el rango indicado.

Otra cifra a estimar es la cantidad de metros cúbicos de madera al final del turno de la plantación (producción final) y que se obtiene a partir de proyecciones, de experiencias en la zona y de la revisión de literatura o de datos reales. Una media puede ser 150 m³/ha de madera en bruto, de los cuales puede pensarse, por ejemplo, que 120 m³ corresponden al aprovechamiento final; 10 m³ a la primera entresaca y 20 m³, a la segunda entresaca; datos que difieren según la especie, la genética empleada, el sitio y el manejo silvicultural técnico y oportuno.

Dos de las cifras relevantes –el costo de la plantación y los metros cúbicos esperados– calculados en división: arrojan un dato principal: el valor del m³/ha., para el ejemplo el costo del metro cúbico en pié determinado es de $30.000, de madera de aprovechamiento final.

El dato del valor del metro cúbico producido, en realidad, es el central pues permite de manera realista, que el reforestador pueda compararlo con el valor del m³ de compra en el mercado y establecer, de forma objetiva y previa, si su proyecto es viable económicamente, bien sea con la venta de madera en pié (opción poco recomendable) o con madera aprovechada y/o dimensionada en algún tipo de producto.

Vale señalar que entre los 4,5 millones de pesos del costo total que cita el ejemplo, están incluidos los costos de las actividades de mantenimiento y manejo silvicultural –tales como fertilización y podas– que garantizan la calidad de la madera y cuyas restricciones afectan el rendimiento de la misma y por ende, reducen el resultado final del proyecto, en términos económicos.

La tercera pregunta, además de cuánto cuesta establecer el proyecto y cuánto dinero renta, es ¿cuánto vale el m³ producido?, interrogante que lleva a una visión distinta y práctica, porque le permite al reforestador analizar y proyectar, ó incluso descartar, el proyecto desde un principio.

Estimaciones de Utilidad y Aumento de la Rentabilidad por Valor Agregado

La rentabilidad de un proyecto forestal depende, entre otros aspectos, del destino que se fije para el producto principal: si se vende la madera en píe o en plataforma de camión, o se da al recurso, una transformación primaria; cualquiera que sea el caso y a la hora de analizar y abordar las cifras, existen distintas opciones; para el presente caso, revisaremos la alternativa de venta para pulpa y de madera dimensionada (con valor agregado);

Visión para pulpa

Si la especie a establecer en plantación es, por ejemplo, el Eucalyptus, con miras al mercado de la pulpa, la información calculada indica rápidamente, que el proyecto es poco atractivo, dado que a precios a la fecha (mayo 2012), el m³ de pulpa se paga a un promedio de $35.000 tonelada y una tonelada equivale a un m³, aproximadamente; por lo que el reforestador estaría percibiendo, realmente, por cada metro cúbico, $5.000, un precio muy bajo pues cómo se determinó, en una producción total de 150 m³/ha x $5.000 el metro cúbico, la utilidad resultante es $750.000/ha, muy poco atractiva teniendo en cuenta que la inversión por hectárea es de $4.500.000, además del trabajo y el tiempo de espera.

Vale anotar que para este caso, se considera la aplicación de la totalidad de la producción a pulpa.

También vale la pena indicar que la utilidad aumenta si el costo de la plantación por hectárea disminuye, si aumenta la producción de m³/ha., o se dan ambas condiciones.

Visión para producto dimensionado

Dado que la venta de madera en pie es considerada la opción menos rentable para el reforestador, el consenso maderero recomienda el aprovechamiento y transformación (valor agregado) del recurso, para aumentar la rentabilidad del proyecto. Así, para obtener un mayor provecho económico, lo ideal es realizar la corta, extracción y dimensionamiento de la madera para producir múltiples productos, es decir, dar valor agregado al recurso

El objetivo es convertir la madera extraída de la plantación, en piezas, rastras ó pies tablares, entre otros productos, que demás abran la puerta a nuevas y diversas formas de comercialización. Para ilustrar la metodología, plantearemos el caso de la elaboración de una “pieza bogotana” que es un bloque de madera de 3.0m x10.0 cm x10.0 cm, y que tiene un importante mercado en el centro del país.

Para calcular los costos de la elaboración de una “pieza”, se inicia desde el aprovechamiento; en un promedio general y realista, se puede estimar que la extracción, troceo y dimensionamiento de madera hasta obtener una “pieza”, cuesta $70.000/m³, a precios de 2012 (costo que varía de acuerdo a las características de cada proyecto), y que la realización de estas actividades deja un desperdicio estimado, promedio, de un 50 por ciento.

Considerando que si se acepta esta cifra, del ejemplo de los 120 m³ de madera del aprovechamiento final, quedan entonces 60 m³ reales; y de este volumen de madera (como un metro cúbico lo suman 33 piezas), el reforestador consigue entonces 1.980 piezas/ha a un costo estimado, por pieza, de $2.121 en patio de aprovechamiento; producto de dividir los $70.000 sobre las 33 piezas, sin flete.

Dependiendo de la distancia a los centros de consumo donde se comercializarán las piezas, el reforestador debe calcular el valor de los fletes, que depende de la distancia y la capacidad de carga del vehículo que utilice.

A manera de ejemplo, estimemos una distancia de 100 km entre la plantación y el centro de consumo, recorrida en un doble troque con una capacidad de carga de 18 m³, que cobra por el viaje alrededor de $1.366.000. Lo anterior genera un costo medio de transporte $2.300/pieza que, sumado a los $2.121 que representan el costo de la extracción y transformación, arroja un valor total de $4.421/pieza, puesta en depósito.

A los valores anteriores se suma el valor de la madera neto, que es el valor de plantación sobre el número de piezas obtenidas $4.500.000/1980, es decir, un costo de $2.272/pieza).

Si el precio de compra en el mercado de una pieza de Eucalyptus, por ejemplo, es de $7.000 (1), el reforestador obtendría una ganancia de $306 por pieza; es decir, una utilidad por hectárea, de $606.000; producto de multiplicar el número de piezas (1.980) por el margen por pieza ($306).

Los datos del cuadro ratifican la ecuación de los madereros, que indica que se conservan más o menos en terceras partes los costos de transformación, transporte y valor de la madera.

La cifra de utilidad de $606.000 es de por sí muy baja, puede variar de forma importante si el precio de compra de la pieza es diferente, la producción de más o menos m³/ha. y los costos de la plantación, sin embargo la metodología permite ajustar los valores a las variaciones propias de cada proyecto.

Utilidades del Proyecto Forestal

Comparación de utilidad/ha. por ha de Eucaliptus para dos productos

Para esta especie, el aporte que da el valor agregado no es significativo, dado el bajo precio de compra de la pieza en el mercado y por tanto, no aplica el esfuerzo de vender la madera transformada para recibir un menor valor que el obtenido por la pulpa; sin embargo, si la producción se proyecta para postes, la utilidad aumenta sensiblemente, siempre y cuando la especie no sea Eucalyptus grandis que registra un alto porcentaje de problemas por rajaduras y no es bien aceptada en las inmunizadoras.

En la actualidad, el valor de compra de “piezas” en el mercado, depende de la especie, y puede promediarse desde $6.000 para Eucalipto; $9.000 para Pino; Acacia mangium $15.000 (Estimativo teórico basado en el mercado de la especie en Medellín), Nogal de cafetales, $15.000; Flor morado, $22.000 o Teca, $27.250.

Utilidad/ha proyectada para otras especies con madera dimensionada

Con los mismos datos y rendimientos del ejemplo, la metodología de cálculo, el valor de “piezas” antes indicado y omitiendo el hecho de que existen fuertes variaciones en el costo por hectárea, según el turno y el manejo de las especies, presentamos el cuadro 4., que relaciona la utilidad por hectárea de los posibles ingresos diferenciados de tres especies representativas, si se comercializaran en “piezas” puestas en centro de consumo, partiendo de la base de una productividad por hectáreas de 120 m³.

Para el caso del siguiente ejemplo, se tienen en cuenta los 120 m³ de aprovechamiento final, pero no las entresacas, y vale indicar que si se trata de rastras o de cualquier otro tipo de producto, se conservan las proporciones de utilidad.

Utilidad por ha. con base en venta de “piezas” puestas en depósito.

Debe recordarse también que en los rendimientos, inciden la calidad del sitio, el manejo de la plantación, la genética usada, la distancia a los centros de consumo, y el valor agregado; para el cálculo anterior se estimó un desperdicio de 50 por ciento. Se evidencia que la utilidad es muy distinta, presumiendo costos similares, situación que no sucede en la práctica; la diferencia significativa en la utilidad, la aporta el valor de la madera, es decir, la especie

La misma metodología de cálculo se puede aplicar si la medida usada para la madera fueran rastras, pies o cualquier otra; para ilustración se muestran las dimensiones y equivalencias de algunas medidas de madera, en el mercado colombiano.

En resumen, es importante que el reforestador evalúe, juiciosamente, la viabilidad de su proyecto desde el punto de vista de la posible especie a utilizar; sin olvidar que el peso en la utilidad y el éxito del negocio se relacionan directamente con la productividad en m³ y la rebaja de costos, sin que ello implique sacrificar el manejo silvicultural.

Los costos de plantación, en general, difieren dentro de un rango relativamente amplio dependiendo de las condiciones de cada proyecto; sin embargo las cifras de utilidad pueden ser sobresalientemente diferentes dependiendo de la especie.

La Falacia del Valor de la Tierra

Un punto de inicio a evaluar a la hora de establecer un proyecto de reforestación comercial es el valor de la tierra, y desde luego son preferibles las opciones menos costosas; sin embargo en algunos casos sucede que entre más distante está la tierra, más barata es, frente a lo que el reforestador puede preferir incurrir en mayores costos de transporte para compensar el menor valor de la tierra; planteamiento que puede ser válido, pero en muchos casos es muy inconveniente.

El costo de la tierra para un proyecto de reforestación puede variar significativamente, tal vez desde menos de $500.000/ ha hasta más de tres o cuatro millones/ha. El reforestador, sin saberlo, puede ahorrar presupuesto en la compra de la tierra, pero una vez saca la cosecha, pierde o deja de ganar mucho más de lo que ahorró

Para tipificar el planteamiento, un ejemplo con Teca, en el cual no tendremos en cuenta el flujo de caja del proyecto, sino el flete.

Una opción para la venta de Teca, en madera rolliza, es el mercado internacional, especie de la cual se han registrado movimientos comerciales en Cartagena. Presumamos que una hectárea al final del turno entrega 100 m³ y si la madera, por ejemplo, viaja desde el departamento del Tolima, desde donde se han hecho varias ventas reales, el flete aproximado partiendo de una mula de 18 toneladas (18 m³) puede costar $4.000.000 el viaje, es decir $222.222/m³; así, transportar los 100 m³ de la plantación costaría $22.000.000.

Si la plantación estuviera cerca del sitio de entrega de la madera, el valor sería mucho más bajo, casi una cuarta parte; el reforestador se ahorraría $16.000.000, cifra que le permitiría comprar una hectárea a un precio mayor, pero cerca del puerto. Frente a lo anterior, cabe la pregunta si vale la pena un ahorro en el valor de la tierra pero dejar de percibir ingresos altos al comercializar la madera, o si por ejemplo, no hubiera sido preferible pagar un mayor costo por el terreno y recuperarlo con creces en el ahorro del flete, y qué además quedara tierra.

Esta ilustración de un caso particular, sólo pretende animar una reflexión sobre un tema que tiene muchas aristas, pero impacta en los indicadores financieros del proyecto. En otras palabras, el viejo refrán “lo barato sale caro”, se tipifica muy bien al analizar el impacto del flete, sin considerar el mayor costo y esfuerzo de atender un proyecto lejano.

Notas:

(*) Nota: es un ejemplo teórico aunque parte de cifras reales, se presenta de una manera simplista para lograr un mejor entendimiento del planteamiento. No tiene en cuenta que una plantación puede ofrecer varios productos secundarios al principal. Los resultados pueden ser muy diferentes si se juega con las cifras de costos de plantación por ha, rendimientos en m³ por sitio y especie, genética o manejo de la plantación; debe entenderse como un modelo didáctico, aunque la tendencia de las diferencias de utilidad por especie son reales.

1- En algunos establecimientos, el precio de compra de una pieza de Eucalypto es de $6.000, en este caso el proyecto da pérdida.

Fuentes:

Enrique Trujillo. N IF MSc El semillero SAS. enrique@elsemillero.net – enrique@elsemillero.net

Referencias bibliográficas:

Lopez, O. 2012. Aspectos económicos en aprovechamiento de plantaciones en la región Caribe colombiana. Seminario Aspectos económicos y financieros en plantaciones forestales

Seminario Aspectos económicos y financieros en plantaciones forestales: memorias de la mesa redonda

Trujillo, E. 2010. Guía de reforestación