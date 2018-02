Carlos Elías Sepúlveda Lozano

Periodista M&M

La implementación completa de la VUF interconectará a todos los entes, que el Estado ha dispuesto, para realizar los trámites respectivos que implique la reforestación, transformación y comercialización de productos forestales. Este nuevo organismo recibirá los documentos respectivos y se encargará de compartirlos con dichos entes, con el objetivo que quien solicite el trámite, sólo vaya a un sitio para recibir respuesta.

En el momento en que los industriales inician un proceso de establecimiento legal de la actividad que van a realizar, deben cumplir con una serie de requisitos que les exige el Estado colombiano, en pro de registrar lo mejor posible esa acción y con la finalidad de hacerles cumplir las normas y leyes que de esa actividad se desprendan.

Particularmente, la industria forestal requiere de varios permisos para legalizar las diferentes actividades que en ella se desarrollan; por lo que los empresarios de este sector, antes de emprender su negocio o producción, deben cumplir diferentes trámites y gestionar permisos que son otorgados en las distintas entidades dispuestas para ello. Este hecho ha generado, tradicionalmente, confusión y pérdida de tiempo entre los industriales quienes se han dirigido, de una entidad a otra, para tal fin.

Por tal motivo, el Gobierno Nacional ha determinado mediante el decreto 4600 de 2011 que se establezca la Ventanilla Única Forestal (VUF), oficina que aliviará en gran medida los desplazamientos a diferentes entidades por permisos necesarios para desarrollar la actividad forestal en cualquiera de sus fases, y que nació como una idea de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas).

Oficialmente, la VUF ya existe en el Ministerio de Agricultura, y se encuentra en proceso de implementación. Ésta será, básicamente, la entidad encargada de la coordinación interinstitucional de las entidades del gremio forestal; “que permitirá organizar y centralizar los trámites exigidos por las entidades del Estado para la realización de la reforestación, transformación y comercialización de productos forestales”.

La sistematización de la VUF evitará que los reforestadores se desplacen a entidades como el ICA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Finagro, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Ver Tabla 1. Trámites forestales recurrentes en entidades del sector).

Para contextualizar, cabe resaltar que en el año 2011, el Ministerio de Agricultura aprobó 104 proyectos de Certificado de Incentivo Forestal (CIF) por valor de $10.950 millones, los cuales representaban un área de 13.170 hectáreas nuevas. La región que más solicitó este beneficio fueron Orinoquía con 8.090 hectáreas, seguida por Antioquia con 2.542 hectáreas y Córdoba con 1.185 hectáreas. Además, fueron desembolsados $3.075 millones para mantenimiento de plantaciones que tenían entre los dos y cinco años de haberse establecido.

En ese mismo año, 2011, el Ministerio realizó una convocatoria para recibir proyectos CIF, rublo para el que el organismo asignó, en el presente año 2012, $100 mil millones. En dicha convocatoria recibió 335 proyectos que representan 47.484 hectáreas nuevas, número que sería incrementado a más de 60.000 hectáreas si son sumados los 80 proyectos que ya fueron aprobados por el Ministerio de Agricultura. Lo anterior, daría como resultado el cumplimiento de la meta propuesta para el 2012, de 55.000 nuevas hectáreas de plantaciones de bosques con fines comerciales. Otra meta a lograr es reforestar 246.000 hectáreas para el periodo 2012 – 2014. (Ver Tabla 2. Panorama Proyectos Aprobados y en Espera en el Sector Forestal).

Debido a este panorama y a los nuevos retos que vienen en materia forestal para el país, es claro que la Ventanilla Única Forestal (VUF) solucionará muchos de los problemas que se presentan en los trámites referentes al tema con fines comerciales, agilizándolos y permitiéndole al país, establecer áreas forestales más rápidamente.

El objetivo de la VUF es unificar las diligencias que deben cumplir los reforestadores tanto de plantaciones como de sistemas agroforestales con fines comerciales. La idea es que cualquier persona que deba realizar un trámite relacionado con reforestación, en todo el país, lo adelante mediante la utilización de la VUF. Todos los proyectos y solicitudes llegarán a esta VUF, cuya función es distribuirlos ante las entidades pertinentes que realizan los trámites, para que ellos den la respuesta a la Ventanilla y ésta, posteriormente, se la comunique al usuario que envió los documentos.

La entidad que se encargará del funcionamiento y coordinación de la VUF será el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, organismo que a su vez, ya ha establecido una serie de funciones fundamentales de la Ventanilla.

Funciones de la Ventanilla Única Forestal

En primer lugar, la VUF debe recibir las solicitudes de registro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, para realizar la inscripción o anotación que valida el establecimiento legal de los mismos.

Otra función es dar el respetivo trámite a las solicitudes para la remisión de movilización, documento en el que se registra el transporte de madera o de productos forestales de transformación primaria, provenientes de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, debidamente registrados (sistemas agroforestales, que los recibiría la VUF y lo trasladaría al ICA, entidad encargada para tal efecto).

Así mismo, esta entidad debe recibir y resolver las solicitudes de los productores forestales comerciales que desean acceder al Certificado de Incentivo Forestal (CIF), según las normas establecidas que lo regulan y puedan realizar el trámite respectivo de manera eficiente. Cabe destacar que respecto a este tema, la VUF recibirá los documentos para el CIF, pero los trasladará a Finagro, puesto que este organismo es el encargado de dicho trámite desde el año 2012. Respecto a los CIF de 2011 hacia atrás, estarán a cargo de la VUF y los ejecutará el Ministerio de Agricultura directamente.

Cualquier otro trámite de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos que se implementen con posterioridad a la vigencia del Decreto que implementa la Ventanilla Única Forestal, relacionado con las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales, será de competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por el momento, la VUF no realizará nuevos trámites a los ya establecidos, para evitar traumatismos con nuevos requerimientos que sean desconocidos para los industriales forestales.

Actualmente, y añadido a lo anterior, los funcionarios de la VUF también están identificando los procesos más importantes para la realización del trámite para la importación de semillas y material vegetal y registro de las empresas especializadas en reforestación, para efectos tributarios.

Otro de los desafíos que tiene la VUF es realizar un enlace entre el CIF y el registro de las plantaciones, puesto que muchas han sido ya visitadas por el Ministerio de Agricultura, y el objetivo es que dichas visitas se hagan valederas –por efecto de pagos– o sirvan también para registrar las plantaciones, con el fin de evitar que el ICA se desplace al lugar a verificar, nuevamente, la información de las mismas.

Es importante anotar que, inicialmente, la VUF funcionará para aquellas personas que realicen plantaciones y sistemas agroforestales con fines comerciales. Para los exportadores, se ha determinado que siga siendo la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) –plataforma que funciona desde hace 10 años y tiene todo debidamente estructurado para tales usuarios– la encargada de atenderlos. Para este caso la VUF se propone implementar, dentro de su proceso de sistematización, un mecanismo de enlace con la VUCE, a fin que los reforestadores que requieran éste trámite, lo realicen de forma articulada con los demás trámites forestales.

Por lo pronto, los funcionarios de la Ventanilla Única Forestal han determinado que van a manejar, respecto al tema de importación y exportación, únicamente la importación de material vegetal, puesto que aquellas referentes a productos forestales como pulpa, papel, madera, entre otras, seguirán a cargo de la VUCE.

El departamento de sistemas del Ministerio de Agricultura aún no ha definido si la VUF manejará una página web propia, o si habrá un enlace en el sitio web del Ministerio que lleve a los usuarios a ver la información de la VUF; de todas formas y en cualquier caso, la acción no sólo daría como resultado la sistematización de la VUF, sino de todo el sector forestal.

Esperan los encargados de la VUF, que cuando la página web o el enlace de esta se implemente, contenga toda la información necesaria sobre los trámites, políticas, documentos que informen la normatividad del Ministerio, guías, entre otros; y que los reforestadores puedan conocer y acceder a toda la información referente a la actividad de reforestación comercial como decretos, resoluciones, leyes y manuales operativos para el CIF.

Tiempos de Implementación y Trámites

Según el decreto que establece la creación de la VUF, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con un periodo máximo de dos años para que, de manera progresiva, quede implementada por completo la sistematización de la Ventanilla Única Forestal, y la entidad pueda atender de forma centralizada, los trámites anteriormente descritos, relacionados con la actividad forestal comercial o industrial.

Este periodo de tiempo lo ha establecido el Ministerio, considerando que articular las entidades del sector, es un proceso complejo, según palabras de Nelson Lozano, coordinador Nacional de la Cadena Forestal del Ministerio de Agricultura y quien está liderando el proyecto de la VUF. “Es posible que la Ventanilla se implemente en menos tiempo; pero el objetivo es que, en el futuro, los usuarios puedan enviar vía Internet, los trámites, solicitudes y los documentos necesarios para el proceso que deseen realizar; aunque quienes quieran realizarlo personalmente en el Ministerio, pueden hacerlo”, agrega Lozano.

En este proceso de implementación, la VUF debe adoptar los nuevos formatos respectivos para llevar a cabo los trámites a realizar, expedidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, a su vez, coordinará las entidades administrativas involucradas directa o indirectamente en los requisitos que exige la normatividad vigente a los productores forestales.

Referente a los tiempos de los respectivos trámites, cabe destacar que actualmente para otorgar un CIF, siempre y cuando los documentos estén en regla, las entidades respectivas tardan entre 6 y 12 meses; aunque si los reforestadores no entregan los documentos completos o existen irregularidades con los mismos, este certificado puede tardar más tiempo. El objetivo de la VUF, es que ese tiempo se reduzca a 3 o 4 meses; aunque no existen tiempos específicos establecidos, puesto que se están implementando las condiciones para ello.

En cuanto a la importación de material vegetal, el proceso puede tardar años, puesto que existen requisitos sanitarios que exige el ICA, que debe cumplir el país de donde provenga el material, y que en ocasiones tardan demasiado, debido a que la entidad contraparte del ICA –en el país de origen de la importación– hace más extensos los tiempos, o no se encuentra identificada apropiadamente. Por ello, el objetivo del ICA es tratar de reducir estos tiempos y para tal fin, comenzar por aclararles a los interesados en importar material vegetal, los requisitos puntuales para esa actividad.

Recomendaciones

Uno de los principales consejos que dan los responsables de la VUF, es que los interesados en tramitar cualquier solicitud envíen la documentación completa, pues este es, precisamente, uno de los principales inconvenientes identificados al inicio de los procesos: los requisitos incompletos, lo que deriva en tiempos de proceso que se duplican o triplican. También es importante que los usuarios estén atentos a las actualizaciones de la página web para que den oportuno seguimiento a la evolución de sus trámites.

“La recomendación es que los industriales sigan enviando la documentación, registren las solicitudes personalmente o por correspondencia, y que los documentos estén completos” afirma Nelson Lozano.

En cuanto estén definidos los procesos correspondientes a cada trámite, los funcionarios de la VUF elaborarán una guía en la cual se describirán los documentos que se deban anexar para cada proceso. El único trámite que tiene definida toda su documentación es el CIF, porque hace varios años se encuentra en operación, así como lo respectivo a las empresas especializadas en reforestación. El ICA también tiene establecido los documentos necesarios para el registro y movilización forestal, con formatos especiales para tal fin.

En un par de meses, el Ministerio debe tener cada uno de los procesos identificados con la documentación que requieren, para que los usuarios los encuentren en la página del Ministerio, accediendo al link, que los listará e incluirá.

La VUF también ayudará a controlar que, como desafortunadamente sucede en los temas forestales, las entidades no incluyan trámites inexistentes (documentos, procedimientos, entre otros), puesto que la VUF será la encargada de realizar todo el proceso ante estas.

Respecto al tema económico, hasta el momento no se han previsto los costos que implicará la utilización de la VUF, por parte de los actores forestales. En un principio se ha planeado ofrecer los trámites gratuitamente; sin embargo, los funcionarios de la VUF no han discutido ni analizado el tema con el Ministerio de Agricultura, entidad que determinará si se cobrará o no por los trámites.

Actualmente, el único procedimiento que tiene un costo es el de las visitas que realizan los funcionaros para otorgar el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), valor que se cobra al interesado para verificar las actividades de establecimiento y mantenimiento de sus plantaciones forestales. Dicho valor es determinado por el tamaño del predio que visita el profesional y el transporte y alojamiento de éste último (viáticos).

En el presente, los reforestadores pueden enviar cualquier documento dirigido a la Ventanilla Única Forestal (VUF), puesto que ya está establecida en el Ministerio. Actualmente, los funcionarios están realizando el ajuste interno de todos los procedimientos y la sistematización para conectarse con otras entidades que intervienen en los procesos que realizan los reforestadores. Según Nelson Lozano “lo básico de la VUF (recepción de documentos y trámites sencillos), debe estar funcionando a principios del mes de abril”.

La Ventanilla Única Forestal permitirá, gracias a la unificación de los procesos, conocer las cifras reales del sector y que estos datos estén disponibles para las diversas estrategias encaminadas a aumentar el nivel forestal de Colombia y promover planes de inversión a futuro, que puedan realizarse con inversionistas nacionales y extranjeros.

