Alexandra Colorado Castro

Periodista M&M – Enviada especial

Nació en Sao Paulo; tiene 65 años, estudió Ingeniería mecánica en la Universidad Mackenzie; trabajó en el montaje de plataformas petrolíferas en altamar, sector en el que realizó especializaciones en Aberdeen (Escocia) que le sirvieron para vincularse a importantes empresas del ramo en ese país y en Houston y Texas (Estados Unidos) −como Techint (Brasil), uno de los mayores productores de acero de América Latina y el mayor productor global de tubos sin costura, usados principalmente en la industria petrolera− y laborar durante 16 años, de manera ininterrumpida, para ese sector.

No parece, precisamente, el perfil de un profesional encargado de una institución gremial o dedicado a atender una empresa fabricante de muebles; sin embargo, su deseo por cambiar su norte le llevó a suspender su trabajo como consultor en empresas multinacionales −a su regreso a Brasil, luego de recorrer, por varios, años Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Francia, Holanda, Costa de Marfil, África y Angola−, apartarse de la ingeniería, regresar a la universidad y estudiar Administración de empresas y Economía.

Y fue en ese “reencuentro” con la academia que se interesó por adelantar, también, un curso sobre ‘Tecnología en Producción maderera’ −en el que aprendió, durante cinco años, desde como plantar especies forestales hasta como construir piezas mobiliarias− y que le abrió las puertas para entrar en contacto con el mundo de la producción de muebles; trabajar en varias fábricas en Sao Paulo; apoyar el crecimiento de centros de mobiliario en los estados de Amazonas, Amapá, Acre, Minas Gerais, Goiás, Paraná y Sao Paulo; y convertirse en director de Fuvec, fundación responsable, junto con SENAI-SP (1), de las cinco escuelas y centros de tecnología de la madera y los muebles más importantes de Brasil.

Hoy, y desde 1990, Joao Araujo Pinto Nieto ocupa uno de los cargos asociativos más importantes de la industria del mueble del país carioca, Director ejecutivo de Abimóvel – Asociación Brasilera de industrias de Muebles, organismo que representa los intereses del sector en Brasil y congrega la totalidad de las fábricas, sindicatos, asociaciones regionales.

En la presente edición, este activo pero reservado servidor de la industria del mueble brasilera –poco amigo de las entrevistas y el protagonismo– hablará sobre la situación actual de la industria del mueble en la potencia suramericana, de su emergente clase media, de las campañas publicitarias que la han llevado a su país a situarse entre los más promisorios del mundo y las posibilidades de negocios con Colombia.

Revista M&M: ¿Cuál es la situación, actual, de la industria del mueble en Brasil?

Joao Araujo: Históricamente, Brasil está entre los 10 mayores fabricantes de muebles del mundo, gracias al trabajo de las 22.740 empresas vinculadas al ramo y que producen una extensa variedad en estilos y segmentos; no en vano, es una de las industrias más importantes del país y sus índices lo revelan: en el 2012, el valor de sus ingresos fue de US$19.1 millones y demandó inversiones por el orden de los R$740 millones.

M&M: ¿Qué estados del Brasil son líderes por el volumen de su producción de muebles?

J A: Sobre los focos productivos, los estados del Sur: Bento Gonçalves (estado de Rio Grande do Sul), Sao Bento Do Sul (Estado de Santa Catarina), Arapongas (Estado de Paraná), Votuporanga (Sao Paulo), y uno de los principales, Uba, en la ciudad de Minas Gerais, son responsables por casi la totalidad de todos los muebles fabricados en el país; y además, como hecho curioso, tienen una importante población de inmigrantes italianos, asentados desde el siglo XIX.

El punto es que, aunque hay empresas dedicadas a la fabricación de muebles en todas las regiones del país, existen unas específicas y concentradas principalmente en el Sur y Sudeste que representan el 80.02% del total de empresas; mientras que la región Nordeste aporta el 11%; y la Norte y Centro-Oeste, el 8.7%.

M&M: A nivel de producción ¿cuáles son las líneas de muebles, más destacadas, que produce Brasil?

J A: Son muchas y de todo tipo. Brasil es muy versátil en ese campo porque produce desde muebles para vivienda hasta mobiliario completo para auditorios y estadios de fútbol, y distribuidos en varias ciudades del país, aunque algunas se especializan en segmentos puntuales; São Bento do Sul (Santa Catarina), es fuerte, por ejemplo, en la fabricación de muebles de diseño: cocinas, salas de estar y presenta, además, una alta producción de muebles en madera maciza.

M&M: Y en materia de exportaciones e importaciones ¿Cuál es su situación actual, considerando el gran mercado interno de Brasil?

J A: Nosotros estimamos que el comercio mundial de muebles es de, aproximadamente, unos US$170 billones y Brasil exporta, solamente, un 0.7 de esa gran cifra; incluso, entre el año 2011 y 2012, el país registró una baja general del 2.3%, aunque las exportaciones a ciertos mercados como EE.UU., Angola, Chile, Perú, Colombia, México, Sudáfrica y Rusia, han crecido un 7,2% hasta hoy.

Nuestras exportaciones son muy pequeñas, incipientes, porque las fábricas, todas, han dirigido sus esfuerzos e inversiones hacia el mercado interno y el tamaño del país lo amerita; Brasil es un país muy grande, tiene un área mayor a los 8.500.000 Km²; para que tenga una idea, Colombia cabe dentro de Amazonas y la distancia de Sao Paulo a Votuporanga (municipio brasileño situado en la región noroeste del estado de São Paulo) es el área exacta de Portugal.

En el medio hay muchas cosas por desarrollar. Si revisamos los reportes, las importaciones brasileñas de muebles crecieron del 2011 al 2012, un 15,4% (US$247 millones a US$285 millones). De otro lado, bajaron las exportaciones a China; a Colombia permanecieron estables, especialmente en muebles de madera; y aumentaron las dirigidas a Estados unidos alrededor del 8%, a Perú un 27,4%, y a Angola, que presenta un crecimiento increíble del 13%. Estos son nuestros mercados principales, junto con Chile.

M&M: Durante los últimos años, Brasil ha sufrido interesantes cambios en su estructura social, ajustes que han afectado la economía y han variado el rumbo de las empresas de todos sus sectores productivos en general, ¿puede explicarnos esos cambios y cómo han incidido en el sector fabricante de muebles?

J A: Nosotros somos 180 millones de personas, hay un mercado nuevo y potencial, y el gran mérito del gobierno anterior (Lula da Silva) fue pasar a casi 50 millones de personas, de una clase D a una clase C, hacer posible que pudieran comprar su teléfono, su computador, su televisión, a precios posibles.

Esa es una razón por la cual, hoy, el mercado interno de Brasil, es muy fuerte; hay un desinterés natural en el fabricante brasilero de muebles, por exportar, porque si tiene un mercado interno estable y suficiente, para él es mejor. De hecho, el desfasaje cambiario era muy amplio, hasta seis meses atrás, con un dólar comprábamos 1.5 reales y hoy, con un dólar, compramos dos reales, la situación es mejor.

Durante largo tiempo, la tendencia fue lidiar con un dólar cada vez más caído y eso era un peligro muy grande para Brasil, representaba un desestimulo para su producción; el gobierno intervino entonces, y decidió no comprar dólares.

M&M: Y en medio de la estabilidad ¿qué asuntos neurálgicos debe atender Brasil para asegurarse un liderazgo total en la industria del mueble?

J A: Ahora, el sistema bancario es muy fuerte, jamás acontecería, en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos en 2009; aquí hay solidez, el sistema bancario es uno de los más desarrollados del mundo pero debemos resolver problemas estructurales muy grandes, soy consciente: no tenemos un sistema educacional eficiente y por ende, el nivel también lo es (a excepción de ciudades como Sao Pablo), no tenemos un buen sistema ni cobertura de salud, no tenemos infraestructura, Brasil no puede crecer a más del 4%, de lo contrario, quiebra; y si vamos a fabricar y exportar muebles, no contamos con conteiner para sacarlos, no hay vías para los envíos, nuestros puertos son antiguos, no tiene navíos para transportar.

M&M: ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa intervención del gobierno de Brasil de intervenir la economía y no comprar dólares?

J A: Varias. El Banco Central –responsable de la política económica del país– redujo los intereses internos, que pasaron de 15% a 7.5%; también se dio la extensión en los plazos de pago (estaban establecidos a un máximo de cinco cuotas, ahora están en 18, 22 o incluso 60 pagos) y gracias a esto, el brasileño comenzó a comprar a plazos más largos y pudo planificar mejor su compromisos. Ahora hay financiamiento, los bancos prestan y la moneda está mejor; esta es la razón porque la cual, la economía de Brasil continua creciendo. Hoy Brasil tiene la tercera reserva de dólares más grande del mundo, y su industria produce más, la gente compra más y registra un desarrollo creciente; es matemática simple.

M&M: ¿Qué posibilidades existen de que empresas extranjeras penetren, efectiva y rentablemente, el mercado del mueble de Brasil; tan grande y atendido por la industria local?

J A: Todas, hay cabida para todos. Sin embargo, tenemos nuestras restricciones con China porque aunque con ella, es conveniente adelantar procesos de transferencia en diseño, tecnología y estilo; es también predadora y las condiciones para competir no son las mismas que juegan para medirse con otras industrias. Yo no veo a Brasil como un país que se hace a la sumisión de otros; buscamos mantener siempre una condición de igual a la hora de comerciar.

M&M: En ese crecimiento industrial, ¿Qué papel ha jugado el diseño?, ¿Cómo van las redes de diseño en Brasil?

J A: El diseño va en avance a razón de la fuerte tradición de la artesanía, la inclinación de nuestros empresarios del mueble hacia la modernidad, y la variedad de recursos que tenemos para producir, lo que le ha servido a la disciplina para su internacionalización, y convertir los muebles en actores importantes en el segmento de alto perfil.

Hoy, empresas europeas de muebles como Endra y Vitra han dado cabida a diseñadores brasileros y profesionales como los Hermanos Campana (Fernando y Humberto) quienes han logrado un nivel muy alto, al punto que son considerados los mejores diseñadores latinoamericanos, del mundo; sin contar que el diseñador italiano Vanni Pasca adelanta una colección de muebles inspirada en Brasil, producida con nuestras materias primas nativas.

Además, están las redes de diseño, que se consolidan. Para que tenga una idea, del año 2010 al 2011, se instalaron, en Brasil, entre 18 o 20 escuelas europeas de diseño: la Escuela politécnica de Milán, la Escuela de Francia; incluso cuando se estrecha el mercado en Europa, vienen arquitectos, diseñadores de España, Francia e Italia, intentando vender sus productos y concepciones en nuestro mercado, y tratando de sentar ideas sugerentes, a su favor, en la cabeza de los brasileños, ideas que no nos convienen porque lo que queremos son muebles con “cara” de Brasil; no con cara de Italia o de Francia.

En Brasil, como en casi todo el mundo, es usual que se copie diseño −al lanzamiento de la Feria de Milán, el año anterior, fueron 7.500 brasileños en busca de ideas− y es un hecho que “aprovechan” algunas fábricas porque aquí, las personas se preocupan mucho por “la marca”, pero eso no le conviene ni a las personas ni al mercado.

M&M: Y frente a esa incursión de diseñadores y productos de las mecas del diseño, que amenazan con ganar terreno en la identidad del mueble Brasil ¿Qué medidas está tomando el sector fabricante de muebles de Brasil y qué medidas ha adelantado Abimóvel?

J A: Al respecto, le comento que una acción interesante es el desarrollo de la marca de Brasil; estamos trabajando en la nueva imagen, identidad visual del proyecto y nueva marca; manejando los dos colores que distinguen a Brasil –el amarillo y el verde, tan evocador del bosque, que relaciona, el mundo, con este país−; la disposición de letras en forma de muebles pequeños para formar el “Brazilian Furniture” y unos conceptos básicos relacionados con las virtudes que tiene y ofrece el mueble brasilero: diversidad con sostenibilidad, Nativo con adaptación, y frescos con estilo, y en todo se ha considerado una buena relación calidad-precio.

Luego de un detallado estudio y un par de propuestas, la lanzamos en julio del año pasado. El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo para ponerla en marcha, pagó cerca de un millón de dólares para una presentación en New York; el grupo de diseño estuvo una semana en esa ciudad, realizando un interesante trabajo para fidelizar la marca, creando expectativas y ha adelantado una fuerte labor en diseño, sustentabilidad, inteligencia de mercados, promoción e imagen.

M&M: ¿Tiene Brasil celebrados acuerdos comerciales? ¿ Que reporte tiene del comportamiento del Brasil, en ellos?

J A: No tenemos, nosotros no apostamos en un mercado fallido, porque Mercosur lo está, los países que lo integran en el momento, no ofrecen las condiciones económicas, algunos con mercados muy pequeños. Creo que un gran mercado −si hubiese una cooperación entre los países de América Latina− sería Perú, Colombia, Brasil, Chile, ellos conformarían un bloque fuerte. Nosotros tenemos en América del Sur todo lo que el mundo precisa, desde agua –Nestlé ha comprado el 50% de todas las patentes de fuentes de agua mineral en Brasil− hasta un espacio gigante para plantar.

Específicamente, Brasil, tiene una industria de aviación muy importante, somos el tercer mayor fabricante de aviones del mundo; tenemos un desarrollo destacado en tecnología, todo es electrónico; a nivel de agricultura, registra una producción de trigo que no se consigue en otra parte del mundo; exploramos petróleo con última tecnología; y en materia de muebles, tenemos una industria creciente, que empleó a más de 290.000 personas, el año 2012, que alcanza los 3.405 millones de puestos de trabajo y está soportada en la actividad de más de 22.000 fábricas.

M&M: ¿Cómo opera Abimóvel, frente a las pequeñas empresas del mueble que funcionan fuera de los grandes polos industriales del mueble, ya establecidos, en Brasil?

J A: Para el caso de las empresas pequeñas, Abimóvel les aporta herramientas para que crezcan. Por ejemplo, la asociación celebró el año anterior, en Chapecó (estado de Santa Catarina y cuyas actividades principales son agroindustriales), la feria Mercomoveis Brasil-Apex, en la que impulsó ‘Proyecto comprador’ – una rueda de negocios con empresas extranjeras invitadas– con bajas expectativas de negocios pero vital en el intercambio de opiniones e ideas, para crea un conocimiento importante para que las empresas locales puedan proyectarse. Las empresas nacientes de muebles tienen ya una condición inicial para empezar a soñar con exportar o ampliar su mercado. El industrial brasileño, cuando logra entrar en contacto con otros mercados, se crece, muda y cambia la mentalidad.

En cada ciudad donde se desarrolla actividad mueblera hay un sindicato, una asociación de muebleros, en Chapecó, en Paraná y todas se guían por una ente principal que es la asociación brasileña de las industrias de muebles. El gobierno hace los ofrecimientos, apoya y aporta a los proyectos para la asociación mayor que es el puente con las demás asociaciones, así es como funciona.

M&M: ¿A qué propósitos apuntan las actividades diseñadas y adelantadas por Abimóvel, para su sector objetivo?

J A: La idea inicial es el incremento de ventas para apoyar la evolución de la industria, porque esto aporta fuertemente a la mayor creación de empleos. El sector mueblero brasileño creció un 2.4%, en el 2012, y es un número muy flaco en comparación con los años anteriores pero, curiosamente, es también un crecimiento excepcional en un año, en el que hubo cierto estancamiento.

Cita: