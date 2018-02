Centro Tecnológico del Mobiliario Sena / Regional Antioquia

La segunda guerra mundial marcó, de manera determinante, el desarrollo de la sociedad moderna. Luego del caos y la destrucción, fue necesario replantear desde los móviles de vida hasta las formas de producción. Alemania así lo hizo, impulsó sistemas de fabricación y productos que resultaban especialmente económicos, funcionales y prácticos, verdaderas soluciones para quienes lo habían perdido todo. Los muebles RTA (Ready to Assamble) o listos para armar, son productos de esta época; nacieron ante la necesidad re constructora del país europeo, pero su desarrollo ha sido tan positivo desde entonces, que hoy están presentes, con éxito, en casi todos los hogares y oficinas del mundo.

En Colombia, el mobiliario RTA tuvo sus inicios, en cuanto a mercado masivo, desde que el computador comenzó a ser un electrodoméstico fundamental en los hogares colombianos urbanos de todos los estratos. De esta manera, el mueble para el computador cobró igualmente importancia y se convirtió en una pieza clave.

Sin duda el éxito de los muebles RTA o modulares obedece a una serie de características que los hacen perfectos para las necesidades del consumidor actual en la medida que representan ahorro en tiempo, pues el comprador no debe esperar meses para tener su mueble; puede llevárselo inmediatamente; son económicos porque no se ensamblan en fábrica y la producción en serie reduce los costos para el comprador; no requieren la intervención de personal preparado para armarlo en casa; no es costoso, no implica gastos de transporte porque viene en caja; se pueden trasladar fácilmente; y de alguna manera, supera en varios aspectos al mueble tradicional.

RTA Rockingchair: Silla Mecedora Lista para Armar

Es una pieza de mobiliario que traduce a la modernidad, un estilo de tradición si hablamos de la silla mecedora como elemento icónico de nuestra cultura, Ella incorpora el concepto del mueble estático a un elemento completamente dinámico y propone un nuevo sistema de ensamble sin sujeciones mecánicas para evitar el uso de herramientas al momento de armar la silla, así se reducen aun más los costos de fabricación y el tiempo de armado, al no ser necesario el uso de mini-fix, tarugo y tornillo de ensamble (sujeciones convencionales para los muebles RTA)

El éxito de la RTA Rocking Chair está en sus ensambles que se generan a partir de una serie de cortes en las piezas que la componen, lo que evita añadir cualquier tipo de sujetador permanente.

Esta elaborada 100 por ciento de madera, un material biodegradable y renovable, y acabada con soluciones a base de agua, por lo que su impacto ambiental es prácticamente nulo. Su estructura fue hecha en contrachapado(1) de 15.0mm de espesor, un material que presenta propiedades estructurales importantes en cuanto a esfuerzo y compresión; y en la parte inferior, incluye unos soportes en Teca (2) que aíslan el contrachapado del suelo, garantizando una mayor durabilidad.

Paso a Paso

Antes de comenzar la fabricación de la silla, es importante mencionar que debe tener un conocimiento básico sobre el manejo de las herramientas electro-manuales que utilizaremos en el proceso, y tener los elementos de seguridad respectivos. Si no posee este conocimiento, debe pedir ayuda a una persona idónea; recuerde que lo más importante es su seguridad y bienestar.

Para comprender de una mejor manera el proceso al cual se va a enfrentar, es recomendable que haga un modelo a escala o una maqueta, así podrá pre-visualizar y corregir posibles errores en el producto real.

Para el desarrollo de dicho producto, en cuanto a la elaboración de los planos, usted tiene dos opciones:

1- Descargar los planos (plantillas) del blog http://centrotecnologicodelmobiliariosena.blogspot.com, allí encontrará archivos de Corel-Draw listos para imprimir. Además, en este linkhttps://vimeo.com/52899863encontrará un video que le puede ayudar a ilustrarse antes de proceder con la fabricación. Este video también puede verlo en el blog del Centro Tecnológico del Mobiliario

2- Realizar los planos (ver anexo).

Paso 1 – Desarrollo de Planos

Si su opción fue realizar los planos –correspondientes a las piezas laterales, asiento, espaldar y travesaño, que conforman el mueble– revise y haga conforme indica el plano general incluido como anexo. Éstos lo guiarán, de manera sencilla y ágil, para proceder a cortar las plantillas que le servirán en la fabricación de la silla.

Para empezar debe tener a la mano estos materiales e instrumentos: Dos pliegos de cartulina blanca de 70.0cm x 90.0cm., unidas con un pedazo de cinta por el lado, de 70.0cm.; de esta manera obtendrá una pieza de cartulina de 180.0cm x 70.0cm aprox. También, necesitará escuadras, un transportador o utensilio para medir ángulos, una regla grande para trazos rectos, un fluxómetro y un pedazo de hilo o cuerda delgada de 2.0m aproximadamente para el trazo de los radios grades.

Paso 2 – Plantillas

1- Calque los planos que hizo en la cartulina sobre la lámina de MDF

2- Con una cierra circular de banco, corte las piezas calcadas en el MDF.

3- En la cierra sin fin, haga los cortes más próximo al contorno de la figura que describe cada pieza, de esta manera el canteado y lijado será más fácil. No olvidemos que estamos haciendo las plantillas y la calidad que éstas tengan determinará las piezas reales

4- Pase los cantos de las piezas por la canteadora para rectificar sus ángulos

5- Lije los cantos de las piezas para dejarlos en óptimas condiciones para el copiado con la ruteadora.

6- Corte con la cierra sin fin, las ranuras que funcionarán como ensamble de las silla. Estas franjas son del mismo espesor del material que vamos a usas, casi 1,5cm.

7- Haga la presentación de las ranuras con un retaso de contrachapado de 1,5cm de espesor para analizar la manera como entra en la ranura. Si no entra con facilidad, lije bien el canto de la ranura hasta que deslice sin problema. Pero la pieza no debe quedar con juego, debe ser un acople perfecto.

8- Para los calados internos, primero, haga un agujero con un taladro para que la cuchilla de la caladora pueda entrar y hacer los cortes.

9- Distribuya las plantillas en la lámina de contrachapado. En una lámina de 120 cm x 240cm caben dos sillas, para un total de 12 piezas.

Paso 3 –Maquinado de Piezas en Contrachapado

10- Despiece el contrachapado en una cierra circular o en una sin fin, según le parezca más viable. En este caso, lo hicimos con una cierra sin fin.

11- Nuevamente, abra agujeros con un taladro dentro de los cortes internos para que la caladora pueda hacer su trabajo.

12- Con dos prensas en “C” de 3 pulgadas sujete la plantilla y la pieza de contrachapado pre cortada en la cierra sin fin. Para que las prensas no tallen la superficie del tablero de contrachapado, coloque unos retazos de MDF que protejan la superficie.

13- Con la ruteadora, proceda a copiar la plantilla con la fresa de copiado.

14- Cambie la fresa de la ruteadora por la fresa boceladora que redondea las aristas de los cantos. Este proceso se hace solo en algunas partes.

15- Haga una presentación de toda la silla. Un pre-armado es útil para identificar las partes que requieran rectificación o lijado.

Paso 4 –Acabado y Pintura

16- Para este paso, la silla ya debe estar estructural y formalmente bien definida. Proceda a corregir defectos y lijar con abrasivo en seco para madera, número 220. Luego, raye la superficie que va a pintar con un cepillo de alambre en la dirección de la veta para que ésta se abra y permita el tipo de acabado deseado.

17- Enmascare los cantos y sople la superficie, en general, para eliminar las impurezas y residuos que estén dentro de la veta, resultado del lijado y rallado.

18- Para la pintura, aplique el pigmento de óxido de hierro (tintilla), en este caso color naranja. Esta tintilla la aplicamos con un trapo o espuma haciendo círculo en el momento de entrar en contacto con la superficie.

19- Después, aplique una mano de sellador acrílico, base agua, en la superficie de todas las piezas, incluyendo las pintadas con tintilla naranja. Cuando este seco, pase la lija numero 280. Posteriormente, aplique la segunda mano de sellador y lije con lija número 360y después 400 para quitar el brillo del sellador. Luego, proceda a aplicar el acabado, en este caso utilice laca acrílica mate base agua.

Paso 5 –Complementos en Teca y cojín

20- Realice dos pegas de tres listones de Teca de 5.0cm x 4.0cm c/u. Prénsalas por un mínimo de 24 horas con PVA (Polivinil de acetato o Pegante para madera).

21-Con la plantilla que se hizo en la elaboración de planos de la pieza para Teca, trace sobre las pegas de Teca que hizo y proceda con el corte.

22- Corte las pegas en una sin fin por el contorno más cercano a la línea que dibuja la pieza.

23- Con las piezas cortadas, haga el canal donde encajará la pieza lateral de contrachapado. Con la fresa para acanalar en la ruteadora de cabezal superior o en la electro-manual, máquina la pieza.

24- Después, lije las piezas por los conatos y las superficies. En este caso utilizamos una lija de banda para mayor facilidad. Si no tiene esta máquina, lo puede hacer de forma manual con una lija número 220 y 360.

25- Cuando estén listas las piezas de Teca, aplique con un trapo, aceite de linaza para oscurecer un poco el tono de la madera y resaltar la veta.

26- Una las piezas de Teca a la parte inferior de la pieza lateral de contrachapado con PVA y refuerce con unas puntillas sin cabeza.

27- Para la fabricación de cojín, es necesario un trozo de espuma de densidad media y un pedazo de cuerina para tapizarlo. Haga la costura, y el cojín quedará listo para ser usado.

De esta manera damos por terminado los pasos para realizar la RTA Rocking chair. Los acabados, colores y materiales son propuestas de este proyecto, pero usted está en libertad de proponerlos, he incluso hasta cambiar la forma. La idea es que usted pueda replicar este tipo de ensambles en cualquier pieza de mobiliario RTA que tenga en mente.

Nota: Si tiene alguna duda o sugerencia, comuníquese al blog http://centrotecnologicodelmobiliariosena.blogspot.com o al correo danielcorrear@misena.edu.co. Incluso, nos gustaría que nos envíe imágenes o fotografías de su RTA Rocking chair.

Citas:

1- Contrachapada, lámina formada por un número impar de capas de maderas superpuestas, de tal forma que la dirección de las fibras entre dos capas adyacentes forman un ángulo recto. Las capas de madera son unidas en un proceso de presión y temperatura, mediante un adhesivo, creando un ensamble integral con características de resistencia iguales o superiores a las de la misma madera. El contrachapado es totalmente inmunizado y sometido a un tratamiento químico preservativo de doble función: insecticida y biocida. La alteración de la dirección de las fibras que conforman la lámina produce excelente estabilidad dimensional, lo que prevé torceduras y rajaduras. Texto abstraído de www.pizano.com.co.

2-Teca, es la ‘Reina de las Maderas’ entre los conocedores, pues su apariencia se hace más bella con el paso de los años. Presenta alta dureza y tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en contacto con metales, lo que la hace muy valiosa para la fabricación de muebles de alto valor y embarcaciones lujosas. Texto abstraído de es.wikipedia.org/wiki/Tectona_g

3- El MDF (Tablero de densidad media) es un aglomerado prensado de un material similar al cartón, viene en láminas de diferentes medidas y calibres.

Créditos y Agradecimientos:

-Diseño RTA rockingchair: Daniel Correa Robledo, Diseñador industrial; Camilo Vasco Ceballos, Ingeniero de Diseño.

-Instalaciones, herramienta y planta productiva: Centro Tecnológico del Mobiliario Sena, Itagüí.

-Imágenes por software / Render: Felipe Mejía López, Diseñador industrial.

-Fabricación y maquinado: Leovian Higuita Higuita, John Sergio Muños Ramírez, Yorman Milets Florez Pacheco, Moisés David Toro Patiño, William David Tibavija Gutiérrez

-Acabado y Pintura: Jaibert Montoya Gutiérrez

-Tapizado: Sebastián Alvarán García