El departamento posee 6.3 millones de hectáreas, de las cuales 3.08 millones (49 por ciento) tienen aptitud forestal, y entre estas, 294.133 ha son óptimas para plantaciones comerciales; de aprovecharse este potencial, significaría casi duplicar el área que hoy tiene Colombia en bosques comerciales.

No hay duda que los antioqueños quieren liderar la reforestación comercial en Colombia; desde hace más de una década, las autoridades públicas y privadas, junto con los actores civiles del departamento, se han planteado el interés y la necesidad de convertir la región en el mayor productor de madera reforestada del país. Entre los objetivos de Antioquia están atraer más inversión, aumentar significativamente las nuevas plantaciones, ampliar la investigación y desarrollo (I+D), efectuar reconversión tecnológica, mejorar ciclos de corte, producir semillas de calidad y fabricar productos de madera con alto valor agregado para exportar.

Para lograr esto, es cierto que el departamento cuenta con ventajas comparativas indiscutibles (vastas áreas de vocación forestal, calidad de suelos, diversidad de climas y ejemplos forestales exitosos, entre otras); pero, a su vez, enfrenta grandes desafíos como necesidad de financiación, adecuación de infraestructura y vías de transporte, titularización de tierras, coherencia ambiental, limitaciones de mano de obra especializada, extracción de madera ilegal, ampliación de incentivos, falencias en la socialización ambiental con comunidades campesinas e indígenas y problemas de seguridad.

Ambos aspectos, oportunidades y desafíos, no son exclusivos de Antioquia, es una realidad colombiana presente en casi todas regiones del país y en este sentido, no basta con tener potencial, no basta con proponerse un objetivo para alcanzar metas; las zonas con vocación forestal requieren acciones claras y efectivas, de corto, mediano y largo plazo.

Entonces, si la propuesta paisa es liderar y jalonar la producción y el comercio de madera y sus productos a nivel nacional, la pregunta es: ¿qué están haciendo los antioqueños para aprovechar al máximo su potencial forestal y superar los retos y limitaciones, además para armonizar la agenda regional con la nacional?

El siguiente artículo describe lo qué está pasando con la forestación y reforestación en el departamento antioqueño, la actualidad y sus perspectivas; e identifica además algunos retos que Antioquia tendría que superar en el complejo camino del negocio maderero.

Potencial y Realidad Forestal

La base de la fortaleza forestal del departamento de Antioquia existe y el futuro es promisorio, de allí que podría jalonar la conversión de Colombia como potencia forestal en Suramérica. La razón: de las 17.31 millones de hectáreas aptas para reforestación y forestación que tiene el país, Antioquia posee más de tres millones de hectáreas y de ellas realmente 294.133 ha son óptimas para la plantación comercial; así, de aprovecharse todo el potencial antioqueño, significaría casi duplicar el área que hoy tiene Colombia en bosques comerciales.

Según cita Luis Alfonso Escobar, coordinador Interno del Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), en 2005, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia calculó que, en ese departamento, de 6´279.433 hectáreas de tierra total –entre zonas aptas, moderadamente aptas y marginalmente aptas– 3´089.134,04 hectáreas eran competentes para ser reforestadas comercialmente –área equivalente al 48,57 por ciento del territorio de ese departamento– de las cuales en zonas aptas cuenta hoy con 294.133,78 hectáreas, esto es el 4,62 por ciento del departamento. Allí, las regiones con mayor porcentaje de áreas aptas para la reforestación comercial son Bajo Cauca, Urabá y el Nordeste Así mismo, el último informe del Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia (BIRD)2, indica que el departamento concentra la mayor actividad de reforestación en el país, con una superficie plantada superior a 40.000 hectáreas, para el periodo 2000-2007, que la constituye en casi dos veces el área sembrada por Córdoba, el territorio que le sigue en extensión (su área es aproximadamente de 20.000 Ha, en igual periodo). Los demás departamentos, con excepción de Caldas, no superan las 10.000 Ha plantadas.

Desde 2003 en el país no realizan inventarios forestales por parte de instituciones competentes como el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, el MADR, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – DEAM o las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs; sin embargo, en la actualidad, se planifica la realización del Inventario Forestal Nacional, que adelantarán estas instituciones.

Mientras se realiza el inventario oficial, la Cadena Forestal de Antioquia cuenta con cifras suministradas por los reforestadores inscritos en su base de datos, las cuales dan cuenta que, durante el periodo 2003-2010, el departamento consolidó un área aproximada de 58.960 Ha de plantaciones forestales comerciales, con lo cual, hoy el potencial antioqueño sería de un poco más de 230.000 Ha de excelente tierra disponibles para fines comerciales.

Así las cosas, Alonso Palacios Botero, director del BIRD, aseguró que el objetivo de Antioquia es, al menos reforestar 200.000 Ha en los próximos cinco años, para que, de esa forma, el departamento pueda convertirse en una potencia nacional en esta actividad y para ello, Palacios Botero asegura se han puesto en marcha proyectos como el de Hidroituango, a través del cual la región espera reforestar cerca de 11.000 Ha en la cuenca media del Río Cauca.

A nivel de distribución y como puede apreciarse en la Tabla 2, en el Oriente antioqueño, los datos disponibles registran 2.261 Ha de plantaciones forestales comerciales con la especie Pinus pátula. El municipio de El Retiro presenta la mayor área plantada para la subregión.

Por su parte, en el Suroeste, los municipios que presentan un mayor dinamismo en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales densas u homogéneas son Jericó y Caldas. En estos, las plantaciones de Pinus maximoi y Ciprés representan el 28 por ciento del área plantada para esta subregión y el Pino pátula ocupa el 22 por ciento de la superficie plantada. En el Occidente se registran 1.480 Ha de plantaciones forestales comerciales; la especie plantada es Pinus ocarpa, principalmente y los municipios que poseen la mayor área sembrada son Frontino y Cañagordas.

Ya, en el Norte, las plantaciones forestales ocupan el 2.39 por ciento del área total de la subregión; allí los municipios con mayor área en plantaciones comerciales son Yarumal con 4.050 Ha y Angostura con 3.586 Ha; en estos se localiza el 78 por ciento del área total plantada en esta subregión. En el caso del Nordeste, la zona registra 8.864 Ha, de las cuales las especie Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii son las que concentran la mayor área sembrada; mientras que el Magdalena Medio registra plantaciones forestales de 2.148 Ha y cuenta con una gran variedad de especies nativas e introducidas.

La región de Urabá es la que presenta una mayor extensión de área total entre las diferentes subregiones que conforman el territorio de Antioquia; allí se reportan 14.504 Ha de plantaciones forestales comerciales. La Teca (Tectonagrandis) es la especie más plantada pues representa el 79 por ciento del área total para esta subregión.

Finalmente, en el Bajo Cauca la información registrada en la Cadena Forestal de Antioquia de plantaciones forestales comerciales. es de 3.932 Ha y la especie que registra los índices más altos de plantación es la Acacia mangium que concentra el 62 por ciento del área total plantada.

Política y Gestión

Además de la amplitud, variedad y calidad de tierras con las que cuenta el departamento antioqueño, a nivel nacional, la región se destaca por liderar el tema de política forestal y gracias a este hecho ocupa un lugar prioritario en los planes del Gobierno central.

En efecto, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 25 de 31 departamentos colombianos, tienen aptitud forestal; no obstante, en el Plan Nacional Forestal –incluido en el artículo 66 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, denominado ‘Prosperidad para todos’, y hoy proyecto de ley radicado el pasado 15 de noviembre ante el Congreso– la reforestación comercial estará priorizada particularmente en algunos departamentos en los que se han hecho acuerdos de competitividad (Antioquia, Caldas, Córdoba, Magdalena, Santander, Sur de Bolívar, Sur de Cesar y Valle del Cauca); además, algunas zonas actualmente adelantan iniciativas similares como Tolima y Orinoquia.

Pese a que hay avances en materia de planificación forestal en todas las regiones del país, cada departamento tiene una dinámica y ritmo propio de avance; así, entre el selecto grupo de regiones con una política forestal definida, solamente Antioquia y Valle del Cauca cuentan con Plan de Desarrollo Forestal y Acuerdo de competitividad en marcha; en las demás zonas aún faltan uno u otro.

Específicamente, los actores públicos y privados de Antioquia plasmaron objetivos claros y definidos en materia forestal en el Plan Regional de Desarrollo Forestal (PRDF) 2040, hoja de ruta que va acorde con el Plan Nacional Forestal del Gobierno. El PRDF es un ambicioso proyecto que incluye, no sólo la renovación y plantación de bosques con fines comerciales, también busca el fortalecimiento y desarrollo de toda la cadena productiva forestal, madera y muebles. El objeto de este acuerdo es mejorar la productividad y competitividad del clúster de productos forestales de Antioquia con miras al fortalecimiento de la producción nacional, a una mayor integración de los eslabones del clúster y a la consolidación y ampliación de los mercados externos.

Paralelamente, es importante destacar que la cadena forestal antioqueña ha obtenido logros importantes como el articular paulatinamente diferentes actores a la causa maderera, y en este sentido la dirigencia local de la Gobernación ha logrado asociar entorno al tema forestal y agroindustrial a actores públicos, privados, académicos y comunitarios relacionados directamente con el sector.

Entre los compromisarios de este proceso se encuentran el Ministerio de Agricultura; la Gobernación de Antioquia; la Alcaldía de Medellín; la Consejería Presidencial para Antioquia; La Cadena Forestal de Antioquia3; la Embajada de Chile; la Corporaciones Autónomas Regionales; la Cámara de Comercio de Medellín; EEPPM; Fedemaderas; Acopi; Proexport; el sector académico y un amplio grupo de reforestadores privados e industriales de la madera.

Existen otras agremiaciones que representan intereses de algunos actores, entre ellas, Acopi que asocia un número importante de transformadores; y el Prodes (programa de desarrollo empresarial) que cuenta con un plan que apoya y desarrolla actividades que se reflejan en el sector de la madera, y que ejecuta una propuesta de encadenamiento para las comunidades del Urabá antioqueño con transformadores de Medellín.

Los procesos de planificación estratégica y la gestión en materia de ordenación forestal y programas de reforestación en zonas de protección ambiental, son apoyados por las CAR´s.

En este sentido, la Corporación Autónoma de Antioquia (Corantioquia) desarrolla en cofinanciación con La Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) desde el año 2009, el proyecto de ordenamiento de los bosques del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, regiones de gran biodiversidad ecológica. Su principal objetivo consiste en implementar un proceso participativo de ordenamiento forestal, que propicie el aprovechamiento racional de los bosques productores y la protección del medio ambiente.

Durante su ejecución, la idea ha sido planificar las unidades de ordenación forestal, la formulación y ejecución de sistemas de aprovechamiento forestal eficientes, el derecho a la tierra y a usufructuar los recursos naturales por parte de las comunidades que los habitan, así como articular el proceso con los entes territoriales, las comunidades y las instituciones. El área donde se desarrolla el proyecto se localiza en la zona forestal productora de los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza en el bajo Cauca, y los municipios de Segovia y Remedios, en la subregión del Nordeste de Antioquia.

De otro lado y en este marco, Fenalco apoya algunos miembros del sector, especialmente muebleros; para ellos, la entidad ofrece capacitación en temas como empresarismo y cooperativismo, entre otros, y adicionalmente, el departamento cuenta con programas y agencias específicas para el desarrollo y la concreción de los proyectos regionales, entre ellos se destaca la Agencia para el Desarrollo Regional de Antioquia (ADRA), una entidad mixta con plena autonomía, concebida por el Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA.

De hecho, los días 28 y 29 de noviembre, ADRA unió esfuerzos con La Gobernación de Antioquia, El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), La Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), entidad mixta; la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y un grupo de reforestadores privados para llevar a cabo la primera conferencia internacional sobre la cadena forestal y su impacto en el desarrollo económico.

En el marco de dicha conferencia, el BIRD presentó el libro ‘Potencial forestal de Antioquia: Hacia un sector forestal de clase mundial’, un completo diagnóstico y análisis sobre el estado del sector forestal, su problemática, las políticas, decisiones y estrategias que se han planteado e implementado en torno a éste, así como las oportunidades e iniciativas que favorezcan e impulsen la competitividad de esta cadena productiva en el departamento. El documento contiene información y estadísticas actualizadas de la cadena forestal en el mundo, Colombia y Antioquia.

Paralelamente, y aunque aún falta trabajo al respecto, Antioquia busca estar a la vanguardia en cuanto a investigación científica, con 26 de los 71 grupos de excelencia calificados por Colciencias, además de 600 graduados en programas doctorales de los cuales 200 laboran en Antioquia. La región se destaca en biotecnología vegetal, posee 12 laboratorios de producción in vitro, cuenta con semilleros de biotecnología en la Universidad de Antioquia y diplomatura de biotecnología en la Universidad de Antioquia y EAFIT.

Actualmente, sólo la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ofrece el programa de ingeniería forestal en el departamento. Otras instituciones educativas ofrecen programas que son complementarios a las ciencias forestales, como son la Universidad EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Instituto Tecnológico de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, Universidad Santo Tomás, Universidad de Medellín y el Sena.

Inversionistas

Todo lo anterior ha motivado a inversionistas nacionales y extranjeros, y a fondos forestales internacionales, a emprender en esa región el desarrollo de proyectos forestales; entre estas empresas sobresale la Reforestadora Industrial de Antioquia – RIA, firma que tenía sembradas a noviembre de 2011, 11.271 Ha en diferentes subregiones del departamento, (Urabá 2.098; Bajo Cauca 1.178; Nordeste 2.579; Norte 1.557; Occidente 1.455 y Suroeste 2.404).

A su vez, se destaca la chilena, Compañía Agrícola de La Sierra, asentada en el Nordeste antioqueño desde 2005, compañía que también está presente en Paraguay y Uruguay, y que llegó a Colombia a sembrar 30.000 hectáreas de plantíos, con el objetivo de establecer un complejo industrial que haga más competitiva la industria forestal en Antioquia.

La Compañía Agrícola de la Sierra ha establecido plantaciones en los municipios de Amalfi, Yalí, Vegachí, Yolombó, Maceo, Caracolí y San Roque con más de 5.500 hectáreas sembradas de coníferas, cifra que llegará a 7.200 al finalizar 2011 y que prevé alcanzará las 24.000 hectáreas en los próximos seis años. Sus inversiones superan hoy los US$30 millones pero ascenderán a US$180 millones cuando alcancen la etapa industrial. La compañía genera cerca de 600 empleos formales en las zonas rurales donde se adelantan los proyectos, los cuales se han ido cualificando a través de convenios con el Sena.

Junto con la Compañía Agrícola de la Sierra, en Antioquia se asienta una de las empresas más grandes en la industria forestal de Ecuador, Aglomerados Cotopaxi S.A, comercializadora de tableros aglomerados y otros productos para la industria de la carpintería y la arquitectura. La compañía posee plantaciones en varios municipios del norte del departamento y acaricia la idea de construir una planta de producción en la región.

También, se mueve capital de inversión europea con MS Timberland Holding, compañía que posee plantaciones comerciales en Yarumal y Angostura en el norte antioqueño. Recientemente, MS Timberland Holdings, adquirió algunos activos de la empresa Cipreses de Colombia, propiedad de la Organización Ardila Llule, la cual también tiene –bajo el nombre Núcleos de Madera– una inmunizadora, la empresa Industrias Forestales Doña María y la misma Núcleos, que comercializa casas de madera prefabricadas (de interés social). Además del activo vendido, la compañía Cipreses tiene tres bosques más sembrados con especies maderables, en los municipios antioqueños de Yolombó, Yarumal y Caldas.

A finales del año pasado, MS Timberland Holdings compró la Reforestadora El Guásimo, de propiedad de la Fundación de Empleados de Cementos del Caribe (Cementos Argos), operación en la que participó The Forest Company (fondo forestal de Suecia) y Aglomerados Cotopaxi (Ecuador).

Igualmente, hay siembras de empresas nacionales como Cartón de Colombia, firma que aunque no posee terrenos de su propiedad en Antioquia, sí tiene arrendadas 670 hectáreas de plantaciones de Eucaliptus. Precisamente, en 2012, Cartón de Colombia iniciará el aprovechamiento de estas plantaciones y no contempla continuar sembrando en Antioquia ya que no les es rentable, pues su planta de producción localizada en Yumbo, Valle del Cauca, encarece la producción por los altos costos de transporte. Sí mantendrá terrenos propios para siembra en los departamentos de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Cauca.

Otras empresas destacadas son Reforestadora Cacerí con asientos en el Bajo Cauca, específicamente en los municipios de Caucasia y El Bagre. Cacerí cuenta con 1.100 Ha de plantación de Acacia mangium para fines de madera sólida y, en los últimos cuatro años ha vinculado directamente 100 empleos/año.

Además, hay plantaciones de Tablemac, La Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A; Industrias Forestales la Cabaña, Rico y Cía y otras con inversiones en el Oriente. Así, la región despierta el interés de las más importantes reforestadoras del país y el mundo.

Retos y Desafíos

En suma, no puede desconocerse que Antioquia lo tiene todo para pasar de ser potencial forestal a concretar las oportunidades y convertirse en líder nacional; y aunque ya hay un camino recorrido, aún queda mucho trabajo por hacer.

Los principales retos a superar por los antioqueños, son, en su gran mayoría, también los mismos desafíos que se deben atender a nivel nacional. Colombia y sus regiones, merecen un Estado comprometido con la reforestación, y por ello, al unísono tanto actores regionales como nacionales desde hace años han exigido la implantación, desde el Gobierno, de una política forestal seria y generosa. Estas voces fueron escuchadas y por ello está en marcha el Plan Nacional Forestal, en cabeza del Ministerio de Agricultura.

Según el director del BIRD, Alonso Palacios Botero, las razones por las que no se ha aprovechado el Alto Potencial de Antioquia son varias y complejas y están relacionadas con la naturaleza de la inversión –que es de largo plazo y de alto riesgo fitosanitario– de orden público y financiero, además de no existir un marco institucional nacional que de tranquilidad a los inversionistas.

Para impulsar el sector se requiere poner a funcionar un verdadero plan de desarrollo nacional que ponga en funcionamiento estrategias que enfrenten las amenazas y disminuyan debilidades del sector; afirma Palacios Botero. Entre otros aspectos, Colombia y los antioqueños deben trabajar en temas de vías y transporte, resolver la informalidad del sector, financiación, sostenimiento de beneficios y ampliación del CIF, Investigación y Desarrollo y transferencia de tecnología y formación.

Particularmente en Antioquia, es importante destacar que la mayoría de los viveros de pequeños reforestadores no están especializados en la producción de material de tipo forestal y el principal problema radica en que el material producido, en la mayoría de los casos, no proviene de fuentes semilleros calificadas o con algún tipo de mejoramiento genético, lo cual sería ideal para garantizar el óptimo desarrollo de las plantaciones, en términos de rendimiento y calidad.

Una de las alternativas en este tema, lo constituye la biofábrica de semillas del Parque Tecnológico de Antioquia, la cual, a partir de selección clonal, tendrá capacidad de producir 2.500.000 plántulas por año de diversas especies.

Juan Esteban Giraldo, gerente de la Reforestadora Cacerí, explicó que: para que la reforestación se convierta en un renglón representativo dentro de la economía local y nacional, faltan elementos que se circunscriban a la política estatal. Entre otros, es fundamental mantener el buen aire de seguridad rural que se respiró durante los últimos años y que ha venido deteriorándose; sostener ante nuevas reformas tributarias el régimen de exenciones para la industria forestal y seguirle apostando a un mayor presupuesto para el certificado de incentivo forestal (CIF).

En suma, “los ingredientes faltantes deben venir como directriz del Gobierno nacional, sin que siga repitiéndose la incoherencia jurídica hacia los intentos del sector: por un lado se promueve la inversión con exenciones tributarias y subvenciones a la producción, y por otro se gravan con impuesto al patrimonio activos temporalmente improductivos como las tierras y los cultivos mismos, los cuales no generan riqueza sino diez años después, en el mejor de los escenarios. Precisamente, esas ambigüedades son las que frenan el desarrollo forestal en toda la nación”, precisó el empresario.

Giraldo, añadió que especialmente en el caso antioqueño, “desde la Secretaría de Agricultura debería incentivarse mucho más la actividad en los municipios o a través de la Reforestadora Industrial de Antioquia, además de continuar la promoción reforestadora en zonas con aptitud probada y que con seguridad se quedaron en la mitad del camino por cuenta de haber frenado las inversiones en nuevas siembras”.

Así mismo, explica que “RIA, desde lo público, fue un gran avance en la consolidación del sector forestal para el departamento, y con modificaciones en su operación, para corregir los errores cometidos en el manejo técnico de los cultivos, esta empresa de capital mixto podría seguir estimulando el negocio de la mano de los inversionistas privados”. Según el reforestador, el camino lógico y efectivo es armonizar la política regional con la nacional, ya que las directrices del sector deberían tener orígenes desde el Gobierno central; en últimas, los objetivos forestales deben ser un compromiso de país.

No conviene el aislamiento de los temas forestales y que cada departamento jale por su lado, esto reduce las posibilidades de éxito de los programas. Con toda seguridad Antioquia seguirá siendo líder y referente en el tema forestal, la cuestión no es declarar una competencia por cuál región logra la mayor tasa de nuevas siembras; pues muchos de los reforestadores que tienen plantaciones en la región paisa, también cuentan con cultivos en otros departamentos.

El objetivo no debe ser competir por el primer puesto del ranking reforestador, sin importar el camino; precisamente la esencia del éxito del negocio forestal es el trabajo constante y dedicado, armonizado y en coherencia con una política nacional comprometida. El reconocimiento y los dividendos llegarán naturalmente como fruto de un esfuerzo nacional.

Citas

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio y por Proexport (2009), se estima que el país tiene 17.313.006 hectáreas aptas para la reforestación comercial.

El BIRD Antioquia, es un convenio interinstitucional entre la Gobernación de Antioquia, por medio del Departamento Administrativo de Planeación, y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA, con recursos aportados por ambas instituciones. El BIRD presentó el pasado 28 de noviembre de 2011, el informe Potencial Forestal de Antioquia. Hacia un sector Forestal de Clase Mundial.

La Cadena Forestal de Antioquia se consolido desde 2003, como un acuerdo de voluntades entre el sector público y privado, para dar cumplimiento a la ley 811 de 2003, que crea las cadena productivas. Actualmente, está conformado por un comité regional que integra a representantes del sector industrial forestal, entre estos: La Reforestadora el Guásimo, La Reforestadora Cacerí, Núcleos de Madera S.A, Reforestadora El Caribe, La Compañía Agrícola de La Sierra, representante de los reforestadores independientes. Por el sector gremial La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sector muebles, y un representante del comité ambiental de laAsociación Nacional de Industriales (Andi). Por el sector académico: El Sena, La Universidad Nacional de Colombia. Por el sector público: La Secretaria de Agricultura de Antioquia, La Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA) y Cornare como representante de las Corporaciones Autónomas regionales de Antioquia (Cars). Está representada legalmente por una secretaria técnica

